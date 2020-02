Realizarán homenaje a Alí Primera en Chile este sábado

Este 29 de febrero, chilenos y venezolanos se reúnen para recordar a Alí Primera. En el salón Multiusos de la Escuela «Camilo Cienfuegos» en la comunidad de Villa Francia en Santiago de Chile, se vivirá una jornada cultural y musical dedicada a la memoria del Cantor del Pueblo Venezolano con motivo de cumplirse 35 años de su siembra física.



René Alejandro Torres, cantautor nacido en Barquisimeto, estado Lara, junto a otros compatriotas residentes en Chile, han decidido organizar este tributo a Alí Primera con esos dos conceptos: el Arte Visual y la Canción Urgente y Necesaria.

Al respecto, Torres nos dice que: «viendo que Alí tuvo tanta influencia en los pueblos del Sur y en mi caso particular que he tenido la maravillosa experiencia de llevar mi canción por estos caminos, me he encontrado con cantoras y cantores del continente que, en su imaginario, vuela la canción venezolana. Y me alegra ver que Alí es una referencia importante, escuchar elogios hacia él. Sus canciones están insertadas en el repertorio de las retretas, peñas y actividades culturales. Por eso, queremos rendir este homenaje en tierras chilenas.»

El mural

La actividad tiene 2 momentos. A las 10:00 de la mañana, la Brigada «Ramona Parra», reconocido colectivo de artistas plásticos plasmarán un mural donde destacarán en sus imágenes a Alí Primera, Violeta Parra, Víctor Jara y Salvador Allende.

La Brigada «Ramona Parra» es una de las organizaciones culturales más importantes de la historia contemporánea chilena. Su trabajo ha significado un poderoso contenido informativo, revolucionario y de conciencia a través de sus trazos, del color y de sus mensajes comprometidos con las ideas libertarias.

El canto

«Alí Primera: Una canción, un clavel» es el nombre de este homenaje que reúne músicos y cantores de Chile y Venezuela. Voces como las de Alí Costas Manaure, Mónica Viveros, Jenybe Galdames, Orlando Guédez y René Torres por Venezuela, quienes además de interpretar temas de Alí Primera, también compartirán composiciones de su autoría.

El canto de los chilenos estará a cargo de Cecilia Concha-Laborde, cantora del Movimiento Mujer Trova, Carmen Lienqueo nueva exponente de la música experimental con raíces ancestrales, Nancy Soto del Colectivo Histórico Barrancas, el excelente guitarrista Claudio Rojas Aguilera, Viviana Parra del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL).

El acto contará con un maestro de ceremonia de gran nivel: Carlos Ricardo Cisterna. El destacado locutor y productor radial, fundador del programa «Latinoamérica» será el responsable de conducir esta jornada que congrega esta hermosa expresión de arte, cultura y Canción Social que fortalece la hermandad de los pueblos de Chile y Venezuela.

A partir de las 4:00 p.m., en Villa Francia, se dejarán escuchar las guitarras en honor a quien en vida nos enseñara la importancia de la Canción que acompaña la lucha de los pueblos, al hombre que siempre tuvo una canción para la solidaridad, una canción siempre valiente por la Unidad Latinoamericana, para Alí Primera se eleva un Mural, una Canción y un Clavel.