Hermana de Julieta Hernández pide celeridad en el caso y anuncia acciones para preservar su legado

Durante el homenaje realizado este domingo 14 de enero a Julieta Hernández en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, su hermana Sophía “La Roja” Hernández, compartió con los asistentes un poema y una serie de peticiones a los gobiernos de Brasil y Venezuela, para que tragedias como esta no sigan ocurriendo y que se generen políticas que permitan que los ideales de Julieta Hernández se promuevan y se mantengan vivos.

Texto: Alba Ciudad / Foto: Referencial

Julieta Hernández, artista circense que fue victima de femicidio el pasado mes de diciembre en el estado Amazonas de Brasil, específicamente en la ciudad de Presidente Figueiredo. En donde participaron movimientos artísticos,cultores y autoridades del ámbito cultural.

A continuación el poema completo dedicado a Julieta Hernández y las peticiones de su hermana Sophia “La Roja”.

A mi hermana no la mataron por un celular

La mataron por un sueño y una misión de vida

Ese sueño de querer transformar el mundo con una sonrisa

Esa misión de rescatar la infancia de un destino desalmado y atroz

Mi hermana era completamente desapegada a lo material

Y apegada a la vida, al amor profundo por los niños, por los animales, por los pueblos

originarios, por la gente humilde, apegada al amor por toda la gente que se cruzaba en su

camino y su familia

mi hermana amaba las bienvenidas

y odiaba las despedidas a tal punto que era capaz de devolverse una y otra vez, para volver a

sentir el abrazo, ese que se da con el cuerpo entero

Julieta era muy brillante

no había cosa que no fuera capaz de hacer

fue veterinaria, actriz, marionetista, poeta, ambientalista, músico,

PAYASA

y podría decir que hasta también luthier

porque así fue como construyó su propio cuatro

para ir de pueblo en pueblo a tocar un repertorio de música venezolana

Mi hermana pudo ser astronauta si así lo hubiera querido

Pero ella prefirió quedarse en la tierra

Y no en cualquier tierra

Sino en aquella que la gente olvida

Esa que nunca vió llegar una payasa en bicicleta

Con el único propósito de dar alegría y amor

Julieta es el cielo azul clarito

La brisa ligera en la sabana

es un chaparrón de lluvia

En donde juegan los niños sin miedo a enfermarse

Es el olor al café recién colao de la mañana

Y un atardecer naranja y rosa en Puerto Ordaz

Julieta es los relámpagos del catatumbo

Porque su luz nunca se apaga

Es la inmensidad del salto ángel

Y el dulzor de un canto de pajaritos

Julieta es la mariposa traviesa que revolotea en la selva

Bendiciendo a todo el que pasa a su lado

Julieta es la hormiguita que trabaja incansable

Que va de granito en granito

Para hacer algo grande sin pretensión alguna

Más que lograr un cambio

Porque Julieta es Revolución

Es la revuelta de un pueblo enfurecido

Que puso a pedalear al mundo

Por una misma causa

Julieta es PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Porque Julieta en Brasil ya se hizo verbo

Ya por allá escuché decir

Yo Julieta

Tu Julietas

El Julieta

Nosotros Julietamos

Vosotros Julietais

Ellos Julietan

Mi hermana era Mujer

Y defensora de las mujeres

De los animales

De las plantas

De los niños

De todas las causas justas de la humanidad

Mi hermana amaba profundamente a Venezuela

Y la llevaba con ella orgullosamente en ¨La carnavalita¨: su bicicleta

Julieta era cicloviajante

Su casa era el movimiento

Con más de 10 años de experiencia

Y más de 45 mil kilómetros de ruta recorrida

Anduvo desde Venezuela hasta la Patagonia

Pedaleando sola y valientemente

Mi hermana no creía en fronteras

Porque ellas existen solo para atravesarlas

Julieta es la canción necesaria

Un canto popular

Un sueño colectivo

Un ser humano de carne y hueso que se hizo Patria

Esa patria que soñamos

Una utopía macerada en chocolate

Vamos Julieta

Recorre el mundo sin prisa

Pedalea valiente de norte a sur

De este a oeste

Que tu canto como semilla se esparza

Porque a mi hermana la arrancaron de ésta tierra para sembrarla en millones de corazones.

Mi hermana: Julieta Hernández, miss Jujuba es la mujer más extraordinaria que jamás conocí.