Maduro hizo un extenso recorrido histórico por la controversia del Esequibo y llamó a los venezolanos a familiarizarse con el tema

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, dedicó más de 40 minutos de su programa semanal “Con Maduro Más” al tema de la controversia por la Guayana Esequiba, haciendo un profundo repaso histórico sobre la misma y resaltando por qué la posición de Venezuela es el diálogo de paz, teniendo como base los Acuerdos de Ginebra de 1966. Reiteró al Presidente de Guyana, Irfaan Ali, su oferta de reunirse con él, y que “cesen las ilegalidades” promovidas por ExxonMobil y el gobierno estadounidense. Denunció las intenciones del Comando Sur de fomentar un conflicto en la zona.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Criticó al gobierno de Guyana por “intentar victimizarse” y acusar a Venezuela de ser “un país imperialista” y agresor, cuando en realidad “somos el país agredido”.

“Se nos ha despojado de nuestro territorio”, explicó refiriéndose al Esequibo. Recordó que el Ejército Libertador, con Bolívar al frente, liberó no sólo a Venezuela sino a gran parte de Suramérica, poniendo una enorme cantidad de muertos, y que no lo hizo para adueñarse de su territorio, sino para liberarlos.

Maduro, Guyana y el Esequibo: Hace una extensa explicación histórica, invita a Irfaan Ali a dialogar

“Venezuela jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana. Consideramos al pueblo de Guyana un pueblo hermano, y bastante lo hemos ayudado en Petrocaribe en su momento, antes de que Petrocaribe fuera destruida por las sanciones de Estados Unidos”, explicó el Presidente Maduro. “Venezuela no es ni será nunca un país colonialista ni imperialista, no busca los recursos ni las tierras que no le corresponde. ¡Venezuela es un país de paz!”.

Ante el comunicado emitido recientemente por la Comunidad del Caribe (Caricom) dando apoyo a Guyana en el diferendo, Maduro señaló: “Yo le digo al Presidente de Caricom: estoy a la orden para una reunión cara a cara con el Presidente de Guyana, en una mesa con delegados de Caricom y primeros ministros, para conversar con las cartas sobre la mesa. Venezuela llevará una propuesta clara y directa para avanzar hacia un acuerdo, siempre en base al Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único instrumento que nos obliga a Guyana y Venezuela a buscar una salida práctica a esta controversia histórica”.

El Presidente Maduro fue enfático en recomendar a todo el pueblo venezolano investigar y conocer las raíces del diferendo por el territorio esequibo, y dio una clase magistral sobre sus orígenes.

Comenzó mostrando el mapa de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Santa Fe fechado en 1742, tomado de la carta 4 del Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, en el cual se ve claramente el territorio esequibo como parte de la Capitanía General de Venezuela.

También mostró el mapa de la Capitanía General Venezuela de 1777, creado por Agustín Codazzi, que nuevamente muestra al Esequibo como parte del territorio venezolano.

Igualmente, mostró el Mapa Político de Venezuela antes de la revolución de 1810, que incluye al Esequibo.

Mostró Maduro cómo los ingleses fueron tomando poco a poco el territorio del Esequibo, inicialmente “con una esquinita”, luego yendo poco a poco hasta el oeste. Allí se aprecian las diferentes líneas trazadas por Robert Hermann Schomburgk.

Comentó el Presidente Maduro el “pacto de Washington” de 1897 y el Laudo Arbitral de París en 1899, que calificó de fraude y donde Venezuela no tuvo participación. “La Rusia zarista y el naciente imperio estadounidense pretendieron tomar ese territorio (el Esequibo) y repartírselo para ellos”. Explicó que en 1899 Venezuela estaba “destrozada, debilitada y dividida” por las pugnas internas. Los Imperios vieron eso y “no perdieron oportunidad” para tratar de apropiarse no sólo del Esequibo, sino llegar hasta el Orinoco, lleno de riquezas, señaló Maduro.

El acuerdo de Ginebra

En 1962-1963 los cancilleres venezolanos de aquel entonces llevaron el tema del Esequibo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e hicieron la denuncia internacional sobre el fraude cometido en 1899 contra Venezuela. “Dicen Samuel Moncada y otros historiadores que Venezuela logró un consenso en la Asamblea General de la ONU y se le dio la razón en su planteamiento sobre la Guayana Esequiba. Se inició una negociación Caracas-Londres, que culminó con un acuerdo el 17 de febrero de 1966, llamado El Acuerdo de Ginebra”, explicó Maduro.

Ese acuerdo lo firma el primer ministro del gobierno colonial de la Guyana Británica, que aún no había obtenido su independencia. “Quien propicia el acuerdo es el ocupante de la tierra Esequiba, es decir, Gran Bretaña. El acuerdo de Ginebra no se firmó con ninguna república (de Guyana), era un gobierno colonial”

En el documento leído por Maduro, titulado “Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica”, firmado en 1966 entre Venezuela y Reino Unido, se admite que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica “es nulo e írrito”.

(Haga click en las imágenes para verlas en mayor tamaño).

Maduro añade: “esto quiere decir que el Reino Unido acepta que el laudo arbitral de 1899 no resolvió nada, que hay una controversia, un conflicto y hay que resolverlo con la negociación diplomática, pacífica, satisfactoria y aceptada por ambas partes. Ese es el espíritu del Acuerdo de Ginebra, diplomacia de paz, que es la que practica Venezuela”.

El acuerdo de 1966 también señala que la resolución de esta controversia debe ser convenida por acuerdo de ambos gobiernos. Si se va a llevar a una instancia internacional, tiene que ser por acuerdo entre ambos gobiernos, explica Maduro. Aunque Maduro no la mencionó, esta es una obvia alusión al juicio que inició Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el diferendo del Esequibo, sin la participación de Venezuela.

También señaló Maduro que las fronteras marítimas entre Guyana y Venezuela no han sido delimitadas. “Primero estamos resolviendo la controversia del territorio, de la tierra de la Guyana Esequiba. Después de resolverse esa controversia en un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, es que vendrá la delimitación de los mares. Guyana ha pretendido tomarse esos mares a la fuerza. Más que Guyana, ¡la ExxonMobil, que ha comprado a los políticos de la clase gobernante de Guyana!”, denunció Maduro. También señala que el Comando Sur de Estados Unidos ha apoyado estas acciones.

Explicó que Venezuela protestó recientemente que Guyana entregara a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales, bloques petroleros marítimos que le pertenece a Venezuela o que están en controversia con Guyana y, por ende, no están delimitados. “Protestamos de acuerdo al derecho que nos asiste por el Acuerdo de Ginebra de 1966, e iniciamos una denuncia internacional que no vamos a parar”.

Comando Sur de EEUU

Maduro también denunció la intromisión del gobierno de Estados Unidos y de su ejército, a través del Comando Sur. Hizo un resumen de cómo se han incrementado las agresiones de Estados Unidos en apoyo a Guyana, buscando adueñarse de las riquezas de la Guayana Esequiba y del Orinoco venezolano, y reiteró que Venezuela es la víctima de estas acciones y no el agresor:

El 11 de julio de 2015, EEUU y Guyana hacen ejercicios militares conjuntos.

En septiembre de 2016, el jefe del Comando Sur visitó Guyana y declaró contra Venezuela.

En junio de 2017, el Comando Sur inicia ejercicios militares con 2.500 soldados.

En febrero de 2018, las fuerzas de Guyana despliegas tropas con apoyo de EEUU en la frontera con Venezuela.

En marzo de 2018, el entonces presidente de Guyana hace declaraciones contra Venezuela junto al jefe del Comando Sur.

En mayo de 2018 se confirma planificación de un golpe de Estado contra Venezuela en coordinación con el Comando Sur y el apoyo de Guyana. El plan se llamaba “Golpe Maestro” y tenía apoyo del Comando Sur y el Pentágono.

En agosto de 2019, el jefe del Comando Sur del Pentágono, Craig Faller, amenazó con invadir Venezuela tras visitar Guyana.

En agosto de 2019, EEUU entrega material militar y capta para la formación a personal militar de Guyana contra Venezuela.

En septiembre de 2019, EEUU declaró a Guyana “territorio estratégico” por sus riquezas y desplegó 600 militares en el noreste de Guyana para ejercicios militares “New Horizons 2019”.

En julio de 2020, un buque de guerra estadounidense ingresa a Guyana y se queda frente a mares venezolanos. La actual jefa del Comando Sur visitó recientemente Guyana y planteó crear una base militar apuntando hacia Venezuela.

Reiteró al Presidente de Guyana, Irfaan Ali, su oferta de reunirse con él, y que “cesen las ilegalidades” promovidas por ExxonMobil y el gobierno estadounidense.