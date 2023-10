Bolivia rompe relaciones con Israel: Colombia y Chile también llaman a consultas a sus embajadores

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric, informaron este martes en la noche que llamaron a consultas a sus embajadores en Israel este martes, ante “las violaciones al derecho internacional” y “la masacre” contra el pueblo palestino. Horas antes, el Gobierno de Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el estado de Israel, al considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino.

Texto: Actualidad RT y Alba Ciudad

En su cuenta en Twitter, el presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que “ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares –que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.

Minutos después, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó también vía Twitter: “He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”.

