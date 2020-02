Yulimar Rojas empieza calendario de competencias

La venezolana Yulimar Rojas arranca este sábado primero de febrero con el calendario de competencias en la participación de la Copa Iberdrola en El Palau Velódrom Lluís Puig de Valencia en España.

Texto: VTV

A través de un mensaje publicado en su red social Twitter @TeamRojas45 la vigente subcampeona olímpica en salto triple escribió:

"Siempre lo digo, representar al Barcelona es un honor. Me siento en casa con el cariño que me dan. Esto es una responsabilidad que me da felicidad y en la que trato de dar siempre lo mejor de mí. Tengo mucha ilusión y fe de que todo saldrá bien”, expresó Rojas. pic.twitter.com/ITD0mGybFO

— Yulimar Rojas (@TeamRojas45) January 30, 2020