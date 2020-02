Presidente Maduro anunció la creación del nuevo Movimiento Corazón Merenguero

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este jueves la creación de un nuevo movimiento musical que integrará junto a las Fundaciones Corazón Llanero, Urbano, Roquero y Salsero, el amplio abanico de expresiones artísticas de la música venezolana, que contará con apoyo del Gobierno Bolivariano.

Texto: VTV

“Quiero anunciar: hoy va a nacer un movimiento que va a dar mucho de qué hablar en Venezuela, en el Caribe y más allá, hoy nace el Movimiento Corazón Merenguero del merengue venezolano, con Omar Enrique y un equipo de músicos”, expresó el Jefe de Estado.

“Hemos recibido saludos y apoyo de República Dominicana, Cuba y países del Caribe, también de Nueva York y Miami, y quienes cuenten con ganas de incorporarse al movimiento”, detalló Maduro en el Círculo Militar de Caracas, donde celebró el primer aniversario de la Misión Venezuela Bella.

El popular cantante venezolano Omar Enrique, quien estará al frente del nuevo movimiento, agradeció al Jefe de Estado el apoyo a la cultura y a los cultores, no solamente musicales sino en todos los ámbitos.

Enrique aprovechó para proponerle al Mandatario Nacional que Corazón Merenguero y las fundaciones Corazón sean patrimonio cultural de Venezuela.

Día especial

Omar Enrique aseveró que este 30 de enero es un día especial por tres razones:

Se celebra un año de la Misión que ha puesto bella a Venezuela.

Se inaugura el Movimiento Corazón Merenguero, que aseguró recorrerá todos los rincones del país.

Se cumple un año de la prohibición ilegal que autoridades colombianas del gobierno de Iván Duque le aplicaron al merenguero venezolano.

“La prohibición fue exactamente un día como hoy, únicamente por ser amigo de Nicolás Maduro”, denunció el merenguero.

Reveló que tiempo después lo llamaron de Colombia para invitarlo a ir siempre que manifestara su repudio al Gobierno Bolivariano y hablara mal del Presidente venezolano en sus presentaciones públicas.

“Les dije: ¡yo me quedo en Venezuela, porque no soy un traidor. Yo estoy con Maduro no por cargos ni nada parecido, estoy con el Presidente porque soy su amigo!”, destacó el cantante.

El presidente Maduro agradeció la muestra de lealtad sincera y abrazándose ambos, lamentó la conducta mezquina de quienes gobiernan hoy a la querida tierra colombiana.

“En Colombia, Iván Duque, de manera grosera, sucia, le prohibió la entrada, de manera ilegal, a Omar Enrique, pero resulta que ahora él está vendiendo más discos, subió en el ranking de las radios, pegó todas las canciones. ¡El pueblo de Colombia lo prefiere, Duque!”, celebró Maduro.

“¿Qué prefiere el pueblo de Colombia a Iván Duque o las canciones y la música de Omar Enrique? ¡No hay discusión, a Omar Enrique!”, celebró nuevamente.

Nace el Movimiento Corazón Merenguero