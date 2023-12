Venezolana Yulimar Rojas gana el Premio Atleta del Año 2023 de la World Athletics

La estelar atleta venezolana Yulimar Rojas ganó este lunes, por segunda vez, el Premio Atleta del Año para eventos de campo 2023 que otorga World Athletics. “Estoy muy feliz por este premio. Es un momento muy importante para mí y lo celebro con todo mi amor con ustedes. Gracias por acompañarme en este camino y volar junto a mí en cada competencia. Me quedo con todo el amor que me dan. Gracias”, expresó la atleta en su cuenta en la red social X..

Texto: Telesur y AVN

World Athletics, anteriormente conocida como International Association of Athletics Federations o IAAF (en español: Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) ​ es el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial.

World Athlete of the Year – Women’s Field 👑

Yulimar Rojas 🇻🇪 is your World Athlete of the Year for field events 👏 #AthleticsAwards pic.twitter.com/UwtPZ47p2G

— World Athletics (@WorldAthletics) December 11, 2023