«Es un error decir que Venezuela es un país petrolero y rentista», explica Jonny Hidalgo en su libro

El escritor, investigador e ingeniero electricista Jonny Hidalgo, quien presentará su libro “Colonia Petrolera” en la Feria del Libro de Caracas, fue entrevistado por la periodista Angie Vélez este 17 de agosto en el programa Cultura al Día de Alba Ciudad, sobre los temas tratados en el texto.

Escuche la entrevista:

En su opinión, el afirmar que Venezuela es un país petrolero y rentista es un error, porque esconde las potencialidades que tenemos, minusvalora el trabajo del venezolano y genera un grave problema de distribución de riquezas. Él cree que Venezuela nunca decidió ser petrolera, sino que es un rol colonial que se le asignó al comienzo del siglo XX.

Hidalgo cita a Bolívar diciendo que sólo con una nueva razón y un nuevo orden se podría consolidar a los gobiernos y evitar ser una nación colonizada. De allí que formula en su libro una propuesta para superar el colonialismo.

Explicó en la entrevista que «el rentismo sugiere que la riqueza del venezolano no es ganada con su trabajo. Eso es darle continuidad a la difamación de la conquista española según la cual el venezolano era flojo. Hay que desmitificar esa tesis del rentismo. Pero además, hay que desmitificar la renta: ella tampoco existe». En su opinión, dejó de existir el 31 de diciembre de 1975 al nacionalizarse el petróleo, pero Venezuela entonces cayó en una crisis de deuda externa que nos llevó al viernes negro de 1983, «y en ese momento volvieron a insistir que la crisis del momento era consecuencia del rentismo y la pereza del venezolano».

«Superar el rentismo es superar un problema que no existe, y es por eso que no atinamos», insiste Hidalgo. «Minusvaloramos el trabajo, porque creemos que el trabajo no genera la riqueza, porque somos rentistas. Y por eso se paga poco por el trabajo».

«Venezuela no es un negocio petrolero ni un conjunto de empresas. Venezuela es su gente, y su gente tiene cualidades y características que el petróleo no puede definir», dijo.

Este jueves a la 1:00 p. m., Hidalgo presentará su libro en la Feria del Libro de Caracas en el Parque Los Caobos. Será presentado por la editorial Galac. Hizo una invitación a todas y todos los asistentes.

