La Vinotinto de Pékerman muestra su nuevo rostro

El país entero fijará la mirada esta noche en el debut del argentino José Néstor Pékerman al frente de la selección nacional, en lo que será su primer cotejo oficial al mando de la Vinotinto, luego de ser designado nuevo director técnico de la misma a finales de noviembre del año pasado.

Texto: Líder en Deportes

Venezuela recibe a Bolivia en el estadio Agustín Tovar de Barinas, popularmente conocido como “La Carolina”, en el marco de la fecha 15 de las eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022.

El entusiasmo y la esperanza que ha despertado el arribo de Pékerman a la selección dejan la mesa servida para un encuentro en el que, aunque no se disputa nada más allá del honor y la defensa de la localía, tendrá ciertos aderezos que le brindan suficiente atractivo.

Lee también: Argentina gana y complica a Chile

Bolivia no tiene margen de maniobra en Barinas y dispone exclusivamente de un triunfo para seguir soñando con Catar. Así que el técnico venezolano César Farías no se guardará nada para enfrentar a sus ex dirigidos y tratar de llevarse tres puntos de oro hasta La Paz.

Los altiplánicos estarán guiados por el experimentado artillero Marcelo Moreno Martins, líder goleador de las eliminatorias, con ocho tantos, y que ya ha saboreado las mieles de anotarle gol a Venezuela en el pasado reciente.

Por otro lado está la Vinotinto, última en la tabla del premundial, pero que buscará a toda costa hacer respetar su feudo y consumar un debut glorioso para Pékerman como nuevo mandamás de la oncena criolla.

Venezuela cuenta con todas sus piezas de valor para enfrentar el duelo, teniendo en la convocatoria a jugadores como el capitán Tomás Rincón, el extremo Darwin Machís y el goleador histórico de la selección, José Salomón Rondón, quien buscará agrandar su cuota goleadora con la camiseta vinotinto.

El primer duelo en la carrera hacia Catar entre venezolanos y bolivianos se llevó a cabo el 3 de junio de 2021, disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz, y el resultado favoreció a la “Verde” con victoria de 3-1.

Diego Bejarano y Moreno Martins en par de ocasiones anotaron por Bolivia, mientras que Jhon Chancellor hizo lo propio por Venezuela.