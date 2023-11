Maduro rechazó xenofobia en Perú contra la Vinotinto y sus fanáticos: Esta es la lista de agresiones de las que fueron víctimas (+Video)

“La oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela alza su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana”, las palabras corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien rechazó los actos de xenofobia de los cuales fueron víctimas los jugadores y fanáticos.

Texto y Foto: Alba Ciudad (LBR), con información de Prensa Presidencial y RT

La agresión fue por parte de efectivos de la Policía Nacional de Perú. El presidente venezolano dio sus declaraciones durante un encuentro con los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en defensa del Esequibo, en el Poliedro de Caracas, ubicado en La Rinconada, en Caracas.

“Son señales de lo que han sido allá en Perú esa oligarquía, son capaces de agredir un noble juego de fútbol. Les dimos una lección de calidad de fútbol, los empatamos, y ellos están en el fondo y nosotros estamos en el cuarto lugar. ¡Envidiosos, mezquinos, malvados! Y además, arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobreexplotados. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar y contra Sucre. Y toda esa derecha, toda esa oligarquías nos envidian. ¡Y nos seguirá envidiando, porque Venezuela va pa’lante, y nada ni nadie nos detendrá! ¡Vamos de victoria en victoria! ¡Racistas, xenófobos! ¡Los esperamos en la bajaíta!”, dijo el Presidente.

Antes de eso, hizo un recorrido histórico por la historia de como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre lograron que dicho país lograra su independencia de España, y culpó a “la oligarquía limeña” de traicionarlo.

La selección masculina de fútbol, conocida como la Vinotinto, y su fanaticada en Lima fueron víctimas de una serie de actos discriminatorios por parte de funcionarios policiales y autoridades peruanas.

El partido se realizó el martes 21 de noviembre pero ya desde el día anterior, Migraciones Perú y la policía de dicho país anunciaron en redes sociales que realizarán “un control de identidad a personas extranjeras en el Estadio Nacional, previo al partido Perú vs. Venezuela”.

Durante el partido hubo denuncias de que policías peruanos exigían a los fanáticos quitarse la franela vinotinto en el estadio:

Uno de los hechos más controversiales ocurrió al finalizar el partido, que culminó con empate a 1 gol, cuando los jugadores venezolanos intentaron acercarse a su fanaticada, como es normal en este tipo de eventos, para regalarles franelas y compartir con ellos.

La policía rechazó fuertemente a los venezolanos a empujones, hicieron a uno de los jugadores.

Nahuel Ferraresi sobre la agresión de la policía peruana: "sacaron los palos para pegarnos, me llegaron a pegar 2 veces, me rompieron un poco, son cosas que no deben suceder, a la gente también la policía le empezó a pegar, es triste, tanto la conmebol como la fvf están al tanto" pic.twitter.com/OlzizhrghA

— Jessica Dos Santos Jardim (@JessiDosSantos) November 22, 2023