“Las últimas noticias del amor” llegan a la radio Alba Ciudad

Este viernes 9 de abril a las 8:00 de la mañana se estrena el programa “Las últimas noticias del amor en radio”, bajo la conducción de la periodista Jessica Dos Santos, a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM en Caracas y vía streaming. Se trata de un espacio para sincerarnos y mostrar la complejidad que conlleva lo emocional en sus diferentes formas, ya sea el llamado amor romántico, familiar, entre amigos, platónico, el amor propio e incluso el cruce entre todos.

Texto: Alba Ciudad

“Al final, he sentido, de la mano de los lectores, que el amor es transversal, algo que atraviesa absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, aunque lo minimicemos, ridiculicemos o no siempre hablemos del tema”, explica la conductora.

El programa contará con la orientación de expertos vinculados a las temáticas abordadas: terapeutas, psicólogos, psiquiatras, líderes de grupos de apoyo o acompañamiento emocional para familiares de pacientes con enfermedades complejas, asesores en materia de violencia de género y muchos más.

“Profesionales que pueden mostrarnos la amplitud del amor, la importancia de cultivar una buena salud mental y vínculos sanos. También personas con herramientas para ver la otra cara de lo emocional: lo que erróneamente nos inculcan, nos venden, nos imponen”, agrega.

Este proyecto surge 3 meses después del lanzamiento de la columna “Las últimas noticias del amor” en el diario Últimas Noticias, una sección que ha sido muy exitosa entre los lectores, quienes comparten sus historias con la autora a través del correo lasultimasnoticiasdelamor@gmail.com

“Yo no soy una coach ni mucho menos. Solo escribo lo que ellos me cuentan y algunas experiencias personales. No son textos que busquen juzgar sino más bien hacer ver que ‘no estamos solos’ en algunos sentires, nunca lo estamos”, dice Dos Santos.

Esta joven cronista tiene 10 años de experiencia en radio, es profesora universitaria y autora del libro “Caracas en alpargatas”, además posee tres premios en su currículo: el Aníbal Nazoa por medios impresos, en 2014, y mención especial del Nacional de Periodismo­ Simón Bolívar, en 2016 y 2018.