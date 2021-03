Gobierno solicita investigación contra Guaidó por bloquear recursos en el exterior para compra de vacunas

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra el exdiputado Juan Guaidó y sus aliados políticos, tras señalar que, por sus acciones, más de 7.000 millones de dólares se encuentran bloqueados en bancos extranjeros, lo que ha impedido la compra de medicinas, equipos médicos y vacunas contra el Covid-19 a través del mecanismo Covax. Denunció que el Gobierno ha enviado innumerables comunicaciones a representantes de estas entidades financieras y al PNUD, pero no ha sido posible contar con estos recursos, debido a las gestiones que ha hecho Guaidó para el bloqueo de activos y cuentas de la República en el exterior.



Texto: AVN y Prensa Vicepresidencia

En rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, precisó que la cantidad de activos y recursos monetarios en el extranjero suman en total 30 mil millones de dólares. En tal sentido, el Gobierno Nacional ha enviado cartas desde el mes de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia del Covid-19 en nuestro país, ante entidades bancarias de Portugal, Curazao, Bélgica, Turquía, Francia, Luxemburgo, Bulgaria y España, entre otros países, para que sean desbloqueados los recursos, sin éxito alguno.

Guaidó bloqueó recursos de Venezuela para compra de vacunas: Delcy Rodríguez solicita investigarlo

“El 24 de marzo, pocos días después del conocimiento de la llegada de la pandemia a Venezuela, Simón Zerpa, para entonces Ministro de Finanzas, se dirigió a todos los bancos donde, a partir del año 2019, por orden del criminal Juan Guaidó, se habían bloqueado recursos financieros líquidos de Venezuela”, informó. Entre las entidades bancarias a las cuales fueron remitidos comunicados, destacan Novo Banco de Portugal; Maduro and Curiel’s Bank (MCB) en Curazao; Union Bank; Banque de France; Lives Banco de Bulgaria y BBVA del Reino de España.

Refirió que, en marzo de 2020, el Banco Central de Venezuela solicitó al Citibank el retiro de 346 millones de dólares, pero para su sorpresa dicha entidad informó el 7 de abril de 2020 que el dinero había sido transferido a la Reserva Federal de Estados Unidos «por orden de Guaidó», dijo la vicepresidenta. «Ya allí, el señor Juan Guaidó dispuso de recursos para la Operación Gedeón para la invasión a Venezuela, ni un algodón para atender la pandemia, no, por el contrario, para desestabilizar, para entregar nuestro país a potencias extranjeras, cometiendo el delito de estar al servicio de Naciones y potencias extranjeras”, denunció Rodríguez.

Posteriormente, el 9 de abril, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el diputado Manuel Quevedo se dirigió al Novo Banco de Portugal pidiendo fueran liberados los recursos de PDVSA para atender la pandemia. Ante esta solicitud, el banco de Portugal respondió: “De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y, con la instrucción recibida de las autoridades portuguesas, no podemos satisfacer su solicitud de liberación de los fondos”.

Indicó la vicepresidenta que en abril de 2020 el PNUD consiente en apoyar ayuda humanitaria a Venezuela, «conforme a la disponibilidad del Banco Central de Inglaterra a proseguir la operación». Es por ello que la República inicia un juicio contra el Banco de Inglaterra para la transferencia de 2.000 millones al PNUD, sin que hasta la fecha haya sido posible la operación.

Luego, en diciembre de 2020, el banco alemán Deutsche Bank rechaza el desbloqueo de recursos que se usarían para el mecanismo de vacunas Covax. «Venezuela no está pidiendo limosnas. Tiene su patrimonio para atender la emergencia», subrayó Rodríguez.

“La Europa culta y civilizada hablar de crisis humanitaria, que hay que atender la crisis humanitaria en Venezuela. Pero cuando se trata realmente de que Venezuela acceda a su patrimonio, a su dinero, para atender la pandemia, la respuesta es no. Hablan de que no hay bloqueos de recursos para adquirir medicamentos y alimentos, pero ellos mismos piden licencias. Si no hay bloqueos para asuntos humanitarios, ¿entonces porque tendrían que pedir licencias?”, expresó.