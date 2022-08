En la 13° Feria del Libro de Caracas presentaron la obra «Bolívar y Clausewitz» de Yvan Salcedo

En el marco de la 13° Feria del Libro de Caracas, el economista, Yván Salcedo Uzcátegui, presentó su obra “Bolívar y Clausewitz. Vidas paralelas en la política y en la guerra (1812- 1813)”, obra ganadora del Concurso para autores inéditos 2020 de Monte Ávila Editores, actividad que contó con la participación del historiador, Ramón Vicente Chacón, quién destacó sentirse con mucha satisfacción al ver al autor, quién fue su alumno, desempeñarse en un plano de creador y de trabajo intelectual profundo.

Texto y Foto: Monte Ávila

Asimismo, Vicente Chacón explicó que este ensayo histórico tiene varios aspectos importantes que abordar, el primer punto a mencionar es que Bolívar y Clausewitz no se conocieron, no tuvieron trato personal, sin embargo; el profesor Salcedo en su libro acota que existen semejanzas entre los detalles del pensamiento del Libertador como líder estratega y la visión del general alemán, además; existen otros aspectos no menos importantes que resalta, la cual es la guerra clásica donde solo intervenía el mando militar, el cual en el año 1813 el Libertador rompe con ese paradigma.

“Esta obra del profesor Salcedo nos invita a conocer, hurgar y a leer sobre quien tomó de quién, si Bolívar de Clausewitz o viceversa, y también explica en que circunstancia, puesto que uno fue muy teórico y el otro fue netamente práctico” acotó Chacón.

En su participación, Salcedo expresó su agradecimiento al profesor Ramón Chacón, por ser su tutor y por retarlo constantemente a mejorar. Asimismo, el autor resalta que uno de los puntos importantes de la obra es hacer honor al Libertador Simón Bolívar, y presentarlo desde una perspectiva de filosofía política.

“Este es un trabajo interesante, dónde se busca enaltecer el nombre de Bolívar, ya que como muchos saben fue una persona amada por muchos y odiado por otros. Es por ello, que los invito a leer esta obra, a seguir investigando y hurgando en la historia, porque esa es nuestra responsabilidad para la nueva generación que viene” dijo Salcedo.

Este libro está disponible en digital en www.monteavilaeditores.com para su difusión y debate.