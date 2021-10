Persiguen un camión en el Reino Unido por pensar que llevaba gasolina

La escasez de petróleo en las gasolineras del Reino Unido sigue empeorando. Hasta el punto de que un grupo de conductores siguió a un camión cisterna que portaba el aire preciado hidrocarburo.

Según el conductor del vehículo, Johnny Anderson, estaba viajando de Bilston a Overstone. Se trata de una ruta de 112 kilómetros. Al llegar a su punto de destino, un sitio en construcción, Anderson se sorprendió al ver una larga cola de coches que le estaban persiguiendo, unos 20 automóviles. Estaban seguros de que el camión cisterna estaba llevando gasolina a una estación de servicio. Sin embargo, estaba lleno de cemento.

«Un hombre de delante bajó la ventanilla y me preguntó a qué gasolinera iba. Cuando dije que no iba a ninguna, me preguntó: ‘¿Por qué no?’ ‘Y cuando le dije que no llevaba gasolina, exclamó: ‘¿No podrías haberte parado y decírnoslo?’.»

Pero el sentido del humor no abandona a los isleños. Así ilustra el caricaturista Paul Thomas los intentos de sus compatriotas de sobrevivir al déficit de petróleo:

haciendo pasar por trabajadores esenciales;