Ministro Villegas solicitó propuestas para incluir al sector cultural en el proceso de flexibilización

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, exhortó a los integrantes de las artes en general, para que le hagan llegar las ideas para incorporar al sector cultural al proceso de desconfinamiento, es decir, a los procesos de flexibilización tras la pandemia del Covid 19. Durante el acto de inauguración del Festival “Caracas Baila Caribe”, que puso a la ciudad capital a la vanguardia del movimiento cultural venezolano, el titular de la cartera cultural aprovechó para afirmar que la pandemia y el bloqueo no son obstáculos para que se exprese la cultura.

Texto: Prensa MPPC

“La pandemia y el bloqueo más bien han sido un aliciente para poner en funcionamiento los poderes creadores del pueblo, que frente a la adversidad buscan cause por donde expresarse. Es un contrasentido que la flexibilización incluya peluquerías y no incluya los museos, los espacios para la danza y para el teatro”, afirmó.

Encargó a la presidenta del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y de la Compañía Nacional de Danza, Anaísa Castillo, y al presidente del Museo de Bellas Artes, Zacarías García, como responsables de levantar la propuesta de flexibilización.

Se trata de estudiar detenidamente y comparar lo que han hecho otros países para garantizar la seguridad sanitaria de los que puedan asistir a una escuela de danza o a un determinado evento público.

“Ha sido simplemente una pausa, pero no es un «escenicidio»; tenemos que tratar de que, sobre todos los niños, no vean interrumpido su proceso formativo en las artes escénicas; aclaro, no estamos planteando que se abran las puertas de los teatros, para que indiscriminadamente pasen oleadas de manifestaciones y se conviertan en focos de contagio. No. Si son tres personas en un escenario y tres personas en aforo, que sean esas tres”, aclaró el ministro.

Para mantener vivo el corazón de Venezuela, rumbo a los 200 años de la Batalla de Carabobo

También Villegas Poljak invitó al movimiento de las artes escénicas de Venezuela a presentar propuestas para determinar las danzas que se deben exhibir en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, previsto para el 24 de junio del año 2021.

“Mientras las artes se expresen, está vivo el corazón de Venezuela, por eso los invito a que se anoten en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo; quisiera ver las coreografías que deben marcar la ceremonia, estoy seguro de que celebraremos esa memorable fecha con una contribución decisiva de la danza, que se expresa de una manera especial por la sangre Caribe que circula por nuestras venas”, concluyó el ministro Ernesto Villegas.