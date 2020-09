Caracas dio inicio al Festival “Baila Caribe” 2020

El Museo de Bellas Artes fue el escenario ideal para la inauguración del Festival “Caracas Baila Caribe 2020”. Este miércoles 16 de septiembre, en horas de la tarde, el productor general del evento, Reinaldo Mijares, dio inicio al encuentro artístico con una pieza de danza contemporánea, cargo de la bailarina Alexandra Martínez. “Nos hemos convertido en una plataforma digital colectiva para que todos los artistas puedan mostrar su trabajo; nos acompañarán gestores y artistas comunitarios, regionales, nacionales e internacionales, síguenos por las redes sociales para que veas la diversidad y la fuerza que tiene la danza en nuestra bonita ciudad”, explicó Mijares.

Texto: Prensa IAEM

María Isabela Godoy, presidenta de Fundarte, celebró el encuentro cultural y resaltó que se han adaptado positivamente a las nuevas formas de trabajo producto de la pandemia por Covid-19: “lo que está pasando es una oportunidad para incorporarnos a una plataforma que permite la comunicación directa con el público”, reflexionó.

El Festival “Caracas Baila Caribe 2020” este año le rinde homenaje al maestro de maestros de la danza contemporánea venezolana, José “Negro” Ledezma, a quien la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Érika Farías, acompañada del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; de Anaísa Castillo, presidenta del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) y demás autoridades presentes, le entregaron un reconocimiento, expresaron su respeto y extendieron sus felicitaciones a todos los involucrados en el evento.

“Venezuela está llamada a vencer, porque esta hermosura que hemos visto, nos habla de un proyecto nacional; si fuera verdad que esto es un Estado fallido, aquí no hubiese espacio para las artes; no habría gente aferrada a su expresión artística como lo vamos a ver en estos días. Ustedes al hacer esto, están haciendo sentir al mundo, los signos vitales de Venezuela como nación”, afirmó el ministro Villegas.

Por su parte, la alcaldesa Érika Farías, coincidió con Villegas en que a Venezuela no la arrodilla nadie, y que la realización del Festival “Caracas Baila Caribe 2020” demuestra que el hecho de no poder tomar las calles no significa que no se van a hacer las cosas. “Ha sido un año de mucha creatividad y, próximamente, estaremos presentando al ministro Villegas las ideas que venimos trabajando en torno a la agenda cultural de la ciudad de Caracas, cuna de libertadores y libertadoras”, anunció la funcionaria.

El Festival “Caracas Baila Caribe 2020” estará en línea tres días, con una variada programación.

Anaísa Castillo, presidenta del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), invitó al pueblo a seguir las redes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, el IAEM y la Compañía Nacional de Danza para sentir de cerca la video danza.

El homenajeado, José “Negro” Ledezma, quien ha formado varias generaciones de bailarines, manifestó su alegría por el encuentro cultural. Muy optimista dijo que vamos para adelante, que todo se logra con esfuerzo y que ¡no te quedes sin bailar!