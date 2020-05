Jorge Rodríguez: No ha habido fallecidos por coronavirus en Venezuela desde el 19 de abril (+Video)

El vicepresidente de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, informó este viernes de 4 nuevos casos detectados de coronavirus Covid-19 para un total de 459 casos. De los cuatro casos, dos son de viajeros que vienen de Chile y uno de Ecuador; el otro caso es de transmisión comunitaria. Los casos fueron detectados en La Guaira (2 personas), Miranda (1 persona) y Barinas (1 personas). Rodríguez destacó que no han habido fallecidos por Covid-19 en Venezuela desde el pasado 19 de abril, y ya salió de terapia intensiva uno de los dos pacientes que estaban en ella.



Texto: Alba Ciudad (LBR) y AVN

Informó Rodríguez que, de los 459 casos:

229 casos están recuperados (49,9 por ciento)

98 están en hospitales

104 están en CDI

18 en clínicas privadas

Los fallecidos se mantienen en 10

Informa Rodríguez que casi el 80 por ciento de los casos que han ingresado recientemente a Venezuela son personas que regresan de Colombia, Brasil, Ecuador y Chile, por lo que el Presidente Nicolás Maduro ordenó reforzar los protocolos de atención y vigilancia a las personas que están volviendo al país.

Reporte Coronavirus Venezuela, 15/05/2020: Jorge Rodríguez informa de 4 nuevos casos para 459

Llamó a no violar la cuarentena en este momento; mucha gente tiende a confiarse porque creen que la situación está controlada, pero es peligroso confiarse porque puede haber un rebrote o resurgimiento de los casos de coronavirus.

Informó que el estado Nueva Esparta encabeza los casos con 130 en total, causados principalmente por la violación al foco de la cuarentena en la academia de béisbol. El estado Miranda está de segundo a nivel nacional con 102 casos, Aragua tiene 47 casos, Distrito Capital tiene 33 casos y La Guaira 28 casos, entre otros.

Se han hecho 540.236 pruebas de diagnóstico de coronavirus Covid-19, lo que equivale a 18.008 pruebas por millón.



Informó que, a partir de mañana sábado, se comenzará a hacer una encuesta serológica: un trabajo de investigación en el que se medirá a una muestra de personas del país si tienen anticuerpos de Covid-19. Se buscará en particular inmunoglobulina-G, cuya presencia quiere decir que la persona estuvo en contacto con el virus, se curó y tiene inmunidad temporal, e inmunoglobulina-M, que significaría que la persona tiene infección en el momento en el que se tomó la muestra.

Venezuela sin fallecidos por coronavirus desde el 19 de abril

Por otro lado, Rodríguez informó que Venezuela no ha registrado ningún nuevo fallecido por el nuevo coronavirus desde el pasado 19 de abril, cuando se elevó la tasa de víctimas fatales a diez. Señaló que con estos datos, Venezuela se convierte en el país con la tasa de letalidad más baja en América Latina y el Caribe.

En este sentido, presentó una comparación realizada por el portal OurWorldInData, sitio web que presenta estadísticas sobre la situación del coronavirus a escala global.

Casos confirmados por millón de habitantes: EEUU 4.283 casos por millón de habitantes

Perú: 2.444

Chile: 1.937

Ecuador: 1.728

Brasil: 954

Colombia: 247

Venezuela: 16 Fallecidos por millón de habitantes: EEUU: 259 muertos por millón de habitantes

Ecuador: 132

Perú: 68

Brasil: 66

Chile: 19

Colombia: 10

Venezuela: 0,35

«Eso quiere decir que no se pueden tomar medidas erráticas, que no se pueden tomar medidas parciales, que no se pueden tomar medidas tímidas. Que la vida humana es más importante que el comercio y que las líneas aéreas, que los centros comerciales y los bancos. Que las medidas que tomó Venezuela por disposición del presidente Maduro en fecha tan cercana como incluso antes de que apareciera, que llegara por avión el primer caso de Covid- 19 ha significado que hemos logrado contener la expansión del virus», recalcó el titular del Ministerio para la Comunicación e Información.

Este mismo portal web -- explicó Jorge Rodríguez -, se detectaron cuántos casos por coronavirus por millón de habitantes se encuentran en todo el continente americano.

Sobre una posible flexibilización de la cuarentena decretada en marzo por el Ejecutivo Nacional, Rodríguez recalcó que «si se levantara la cuarentena, en cuestión de un mes tendríamos más de 300 mil casos”. De igual forma, detalló que, si no se hubiesen tomado las medidas preventivas a tiempo, el país presentaría una fuerte aceleración de los casos, y el sistema de salud colapsaría, tal como pasó en otras naciones, en especial EEUU y Brasil.

“¿Qué hubiera pasado en Venezuela sino se hubiese tomado la cuarentena social radical que se tomó? Hoy tendríamos casi 380 mil personas contagiadas por COVID-19, 22 mil personas en unidades de terapia intensiva y más de 15 mil fallecidos”, enfatizó.