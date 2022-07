Jeffrey Sachs, quien presidió comisión de The Lancet sobre el Covid-19, dice que pudo originarse en un laboratorio de biotecnología

El virus SARS-CoV-2, que causó la pandemia COVID-19 desde 2020, podría haberse originado en «un laboratorio de biotecnología de Estados Unidos». Así lo ha comunicado el conocido economista y analista político Jeffrey Sachs, que también presidió la comisión de COVID-19 en la reputada revista de medicina «The Lancet» y es profesor de economía en la Universidad de Columbia.

Texto: Ondacero y Alba Ciudad

Sachs acudió el pasado 14 de junio a un encuentro organizado en el GATE Center, en Madrid, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Consejo Asesor de Gate Center, el debate situaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un mundo marcado por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Error humano

En la conversación, el profesor refutó los resultados de la investigación conjunta que realizaron China y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues en su opinión el virus «no tiene un origen natural«. La OMS declaró como inconclusos los orígenes del coronavirus, en gran medida debido a la falta de datos aportados por parte del gigante asiático.

Sachs ha opinado que la creación del virus se trata de «un error garrafal», originado en un «laboratorio y no de la naturaleza».

‘Presidí una comisión para The Lancet durante dos años sobre el Covid. Estoy muy convencido de que (el virus) surgió de un laboratorio de biotecnología de Estados Unidos, no de la naturaleza, y lo menciono después de dos años de trabajo intensivo en esto. Entonces, en mi opinión, es un error garrafal de la biotecnología, no un accidente o un efecto indirecto natural».

Jeffrey Sachs, director de la revista científica The Lancet sobre #Covid19, denuncia que #biolaboratorios de #EEUU estarían detrás del #SARSCoV2. Recuerdo que María Zajárova publicó recién una línea de tiempo, relacionando a los labs gringos en #Ucrania y #China con la pandemia. pic.twitter.com/abe5QACAQ9 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) July 4, 2022

Aún así, señala que todavía «no saben con certeza» el origen del virus, pero que si que existen «suficientes evidencias para que esto sea investigado«.

Más bien, mostró su indignación porque no se hayan abierto investigaciones, ni en «Estados Unidos ni en ningún lado». Además, subraya que existen «razones reales» por las cuales no quieren indagar demasiado sobre el verdadero origen del virus. «Ahora tenemos una guerra que podría haber sido evitada«, declaraba en la comparecencia, «si Estado Unidos no hubiera sido tan insistente en empujar a la OTAN hacia el este».

En un articulo que publicaron Jeffrey Sachs y Neil Harrison el pasado mes de mayo, hablaban sobre «una investigación independiente sobre el origen del coronavirus». En ella, sugerían que «existe información mucho más importante que puede ser obtenida a través de instituciones basadas en Estados Unidos, información que todavía no ha sido dispuesta ante el escrutinio independiente, transparente y científico».

En el siguiente video puede encontrarse la conferencia completa en el Gate Center de Madrid; las palabras de Sach sobre el tema pueden encontrarse a los 12 minutos y 40 segundos del video.

Encuentro con Jeffrey Sachs