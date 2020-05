Llegan parte de los equipos para nuevo aire acondicionado del Teatro Teresa Carreño

View this post on Instagram

Este miércoles 13 de mayo, el Teatro Teresa Carreño recibió dos contenedores con parte de los equipos necesarios del nuevo sistema independiente de aire acondicionado del teatro. En la actualidad se están realizando las obras de ingeniería necesarias para su instalación. Gracias al presidente Nicolás Maduro que decidió incluir entre las áreas priorizadas a la cultura, hoy estamos avanzando en este importante proyecto, que es un viejo anhelo de sus trabajadores desde su fundación en 1983. El Teatro Teresa Carreño siempre dependió de los sistemas de enfriamiento de Parque Central y pronto funcionará con total autonomía. Según lo proyectado antes de finalizar el año estarán  concluidos los trabajos del montaje de estos equipos, lo que hace probable que coincida la puesta en marcha de esta importante mejora, con el fin de la cuarentena producto del COVID-19. Todos los que trabajamos en esta institución cultural, seguimos trabajando con emoción desde nuestros hogares en la planificación de las actividades para cuando llegue el momento de reabrir las puertas de las más importantes salas para las artes escénicas y musicales que tiene el país, con el confort necesario en cuanto a su climatización y recibir con inmensa alegría a nuestro amado pueblo.