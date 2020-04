El médico Pablo Sepúlveda Allende fue detenido mientras acudía con una brigada a atender heridos en Santiago de Chile

Pablo Sepúlveda Allende, nieto del expresidente chileno Salvador Allende y médico de profesión, estuvo detenido por 5 horas junto a otros cuatro integrantes de la brigada Cruz Bellavista del movimiento Salud en Resistencia, cuando se desplazaban por Santiago de Chile para ayudar a los heridos durante una manifestación convocada por organizaciones sociales en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile.

Texto: Alba Ciudad y Telesur

La manifestación había sido convocada para expresar su rechazo a los Carabineros en su día, señalados por violar los derechos humanos de quienes han participado en las jornadas de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, que se efectúan desde octubre del año pasado. Medios locales han reseñado que al lugar se presentaron funcionarios de las Fuerzas Especiales de Carabineros para reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros lanza agua.

A través de las redes sociales, usuarios han denunciado detenciones al azar de varios de los asistentes a la jornada, quienes reiteraron que la actividad era pacífica y respetando las medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus.

Sepúlveda, quien también es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y fue su coordinador, señaló a la corresponsal Paola Dragnic, de Telesur, que acudieron al llamado de un manifestante herido, que estaba en La Alameda. No pudieron pasar por varios lugares a pesar de que no estaban restringidos, por lo que tuvieron que caminar por varias zonas hasta llegar a media cuadra de la Plaza de la Dignidad, que no tenía restricciones.

«Nos detienen allí, a pesar de que estábamos plenamente identificados como personal de salud; yo me identifico como médico, pero nos detienen. El personal de salud no tiene restricciones para ejercer sus funciones. Nos suben a un carro de detención de carabineros bastante pequeño». Denunció que les quitaron sus implementos de seguridad, incluyendo las mascarillas y otras protecciones, y los confinaron «en un lugar bastante pequeño, con bastante más gente, con toda la gente encerrada en muy poco espacio».

AHORA – Personal de salud detenido por Carabineros, sale en libertad desde la 3 Comisaría. Detenidos a pesar de la circular que los habilita a movilizarse sin salvoconducto. Entre ellos, Dr. Sepulveda Allende. @teleSURtv pic.twitter.com/Sft2Cz7a4P — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) April 28, 2020

Estuvieron 5 horas detenidos; los carabineros alegaron que los médicos pasaron por una parte de la Comuna de Santiago que está en restricción en cuarentena. «Parece que el lugar por donde transitamos estaba en cuarentena, pero estábamos a media cuadra de la Plaza de la Dignidad, que no está en cuarentena», explicó Sepúlveda.

Indicó que «todo el movimiento de Salud en Resistencia vamos a estar en la calle cuando el pueblo esté en la calle; nuestro deber es estar allí como personal de salud, para tender a la gente que lo requiera, porque sabemos lo que han pasado en octubre; el nivel de represión y de violencia que han ejercido los carabineros de Chile».

La Escuela Latinoamericana de Medicina de Chile (ELAM) difundió una declaración pública tras lo ocurrido, denunciando la acción ilegal en contra de Sepúlveda y otros cuatro voluntarios sanitarios. «La detención por parte de Carabineros de Chile se realiza en base a un argumento irracional en que se justifica la cuarentena decretada en Santiago Centro y la prohibición de tránsito. El Dr. Sepúlveda portaba su credencial y su carnet de identidad que lo acreditaban como profesional de salud», refiere el texto.

La Red en Defensa de la Humanidad también denunció la detención ilegal de Sepúlveda, exigiendo «su libertad inmediata y convocamos a la opinión pública internacional a denunciar esta nueva acción arbitraria del gobierno chileno».