Ministro Villegas conversó vía telefónica con el actor Julio Mota: Se recupera satisfactoriamente (+Video)

El actor, locutor y trabajador de Venezolana de Televisión (VTV) Julio Mota se encuentra estable de salud y manifestó estar recuperándose satisfactoriamente en el Periférico de Catia, donde ha recibido atención médica de calidad. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, donde compartió una conversación vía telefónica con el actor.



En el video, el actor Mota explicó su condición: “Presenté un dolor muy fuerte en el pecho, me hospitalizaron el domingo pasado en la noche, ya estoy bastante bien, estoy en el Periférico de Catia, me atienden muy bien no me puedo quejar, es una atención que me tiene maravillado, además de la cantidad de gente que ha preguntado por mí de todos los niveles, que vienen a traerme una arepa, otras que vienen a traerme una camisa y otra gente que viene a traerme medicinas”, informó Mota.

El actor agradeció a Villegas por su amistad que han cultivado por muchos años, gracias a su trabajo en el canal de televisión.

Mota espera la decisión del cuerpo médico para recibir el alta y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al pueblo venezolano que cumple disciplinada y voluntariamente una cuarentena social colectiva para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

“En estas horas de cuarentena, tranquilidad, hacer lo que las autoridades de salud dicen y no perder la calma. Esto es llevable y superable. Además es superable porque nosotros tenemos esencia para superar esto y muchas cosas más. Entonces, no desesperarnos, no caer en el desconcierto y seguir las instrucciones que dan las autoridades especializadas en la materia”, recalcó.