Cobran 34 mil dólares a paciente en Estados Unidos por tratamiento de Covid-19

Tras presentar los síntomas del Covid-19, Danni Askini, asistió a una sala de emergencia en Boston, Estados Unidos, donde luego de ser atendida en tres oportunidades, recibió las facturas de su prueba y tratamiento por un monto de 34,927.43 dólares. «Estaba bastante sorprendida», dice ella. «Personalmente no conozco a nadie que tenga ese monto de dinero», dijo Askini citada por el portal Cubadebate. Al igual que otros 27 millones de estadounidenses, Askini no tenía seguro cuando ingresó por primera vez al hospital. Ella y su esposo habían planeado mudarse a Washington este mes, para poder tomar un nuevo trabajo, que aún no había comenzado.



Ahora que esos planes se postergaron como consecuencia de la pandemia de coronavirus que azota a ese país, Askini solicitó ayuda al programa Medic Aid, un seguro de salud del gobierno estadounidense que ayuda a personas de bajos recursos, espera que este programa cubra retroactivamente sus facturas. De no ser así, ella deberá responder por la totalidad de esas facturas.

Los expertos en salud pública predicen que es probable que decenas de miles y posiblemente millones de personas en los Estados Unidos deban ser hospitalizados por Covid-19 a corto plazo.

El pasado 18 de marzo el congreso estadounidenses aprobó la Families First Coronavirus Response Act, que aunque cubre los costos de las pruebas en el futuro, no aborda el costo del tratamiento.

Si bien la mayoría de las personas infectadas con Covid-19 no necesitarán ser hospitalizadas y pueden recuperarse en su hogar, según la Organización Mundial de la Salud , quienes necesitan ir a la Unidad de Cuidados Intensivos probablemente pueden esperar grandes facturas, independientemente de qué seguro posean.

A medida que el gobierno de Estados Unidos trabaja en otro paquete de estímulo, es probable que en el futuro ayude a aliviar algunos problemas económicos causados ​​por la pandemia de coronavirus, pero aún persisten las brechas.

La atención médica en EEUU depende del tipo de seguro que tenga el paciente, cuáles son los beneficios de su plan y cuánto de su deducible ya ha pagado.

Un nuevo análisis de la Kaiser Family Foundation estima que el costo promedio del tratamiento para el Covid-19 para alguien con seguro de empleador, y sin complicaciones, sería de aproximadamente 9.763 dólares. Alguien cuyo tratamiento tiene complicaciones puede recibir facturas por 20.292 dólares.

Más del 80% de las personas que poseen seguro médico tienen deducibles, y el año pasado, el deducible anual promedio para una sola persona en esa categoría fue de 1.655 dólares.