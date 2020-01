Guaidó con Vox: Entre ultraderechistas te veas, por Luis Zárraga

La guinda al pastel en su estruendoso fracaso por Europa la puso el diputado opositor de la derecha Juan Guaidó, al reunirse en España con representantes del partido franquista ultraderechista Vox.



Guaidó, y el jefe de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxade, conversaron de sus planes contra Venezuela y de la negativa del jefe del gobierno español ha recibirlo. Guaidó ha expresado: «ha restado importancia al hecho de que no le vaya a recibir Sánchez» en una conferencia de prensa. «Tenemos las mejores relaciones con España y ya coincidiremos con Sánchez. Si no, lo recibiremos en Miraflores». Y nos preguntamos, ¿en que estará pensando este imberbe si jamás ha llegado al Palacio de Misia Jacinta en Caracas?

Ahora, lo grave no es solo esta aseveración sino la sustenta cuando la periodista española Pilar Santo Domingo, escribió en una revista de esa nación, «La oposición a Maduro se financia con el mismo modelo que Vox en España.Los fondos de la oposición al chavismo o al madurismo han venido siempre de parte de los poderes que están sosteniendo de igual manera a los partidos de ultraderecha, ultraconservadores o de derecha ultraliberal, además de darle un apoyo logístico para perpetrar intentos de golpe de Estado como el que se ejecutó con la autoproclamación de Juan Guaidó, el 30 de abril del año pasado».

Ante todos estos sucesos el embajador ficticio de Guaidó, Antonio Ecarri en España, ha negado cualquier incertidumbre en torno a la visita de Guaidó a y ha expresado su deseo de que «pueda ser recibido por las más altas autoridades». Además, se ha mostrado consciente de que la precipitada gira internacional del «presidente encargado» ha suscitado problemas de agenda.

En definitiva, Vox representa los intereses más oscuros de la política española y hasta allí ha llegado el autoproclamado de Venezuela.

Recientemente, y esto lo traemos como colación de lo que afirmamos para concluir, leemos que Vox lleva 24 horas sin poder enviar mensajes desde la cuenta de su partido en Twitter, en esa nación de Europa, y es que la red social tomó hace poco la decisión de suspender a Vox por “incitación al odio”.

Twitter se refiere a un mensaje que Vox escribió respondiendo a Adriana Lastra. La portavoz socialista escribió en un mensaje referido a Vox donde “no soportan al colectivo LGBTI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad” y por esta incitación al odio Twitter suspendió provisionalmente a Vox de su cuenta.