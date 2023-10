Maduro criticó duramente a la ultraderecha española por reivindicar el 12 de Octubre: “Es el genocidio más grande de la historia”

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, criticó duramente las afirmación que Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha VOX, hizo este 12 de Octubre, fecha que se celebra en ese país como el “Día de la Hispanidad”, y llamó a cambiar la fecha en respeto a los países y pueblos que fueron víctimas de un genocidio a partir del 12 de octubre de 1492.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Las palabras las ofreció el Jefe de Estado durante la reinauguración de la Casa Natal del Libertador y el Museo Bolivariano, ubicados en pleno centro de Caracas, donde también se desarrolló la clausura del Primer Encuentro Insurgente por la Venezolanidad, evento que se realizó del 10 al 12 de octubre.

“Feliz día de la Hispanidad a todos los españoles y a todos nuestros hermanos del otro lado del Atlántico”, afirmó Abascal en su perfil en la red social X a propósito de celebrarse el 12 de octubre. “Hoy se celebra nuestra cultura, nuestros afectos y nuestra historia común, como se celebraba ayer y como se seguirá celebrando cuando ya no estemos, pese a quien pese”, recalcó.

Maduro responde a Santiago Abascal, presidente de VOX, por defender genocidio del 12 de Octubre

El Presidente Maduro rechazó que Abascal y otras personas de la derecha española “hayan salido a reivindicar hoy todos los antivalores que llevaron al genocidio más grande de la historia humana. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra africanos y africanas secuestradas de África y traídas a América. Se calcula más de 80 millones de seres humanos, de nuestros abuelos indígenas, asesinados por la conquista en menos de 100 años. Y se calculan más de 50 millones de africanos y africanas masacrados por el colonialismo”.

“¡El racismo es hijo del colonialismo, Santiago Abascal!“, enfatizó Maduro. “¡Es hijo de tu colonialismo, de tu desprecio a la historia de los pueblos! Te lo digo porque a nosotros nunca nadie nos van a callar. No callaron al Presidente Chávez, no me van a callar a mí, ni al pueblo de Venezuela, que le dice la verdad al neofascismo, a los racistas y colonialistas, estén como estén, y se llamen como se llamen. ¡Van a tener que aguantar nuestras verdades, que son las verdades del pueblo!”

Denunció Maduro que hoy los colonialistas celebraban su racismo, y se pregunta por qué España tiene que celebrar su Día de la Hispanidad los 12 de Octubre, que es considerado en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena porque marcó el inicio de un genocidio. “Contad con la verdad de América Latina y el Caribe, para que cambien su fecha histórica, y no sigan ofendiendo a toda la América diciendo que es el día de la raza, del descubrimiento y de la hispanidad (…) ¡Es el día del colonialismo, de la razzia, del genocidio, de la conquista infernal, del exterminio de los pueblos indígenas!“

Al respecto, el ministro venezolano de Cultura, Ernesto Villegas, propuso que España cambie el Día de la Hispanidad al 29 de septiembre, en homenaje al escritor Miguel de Cervantes, dado que el lenguaje español se habla por más personas fuera de España que dentro de dicho país.

Por su parte Maduro instó a que, frente a estos hechos históricos, “el mes de octubre sea un mes de revolución indigenista, afrovenezolanista, de rebeldía, de acciones, de propuestas, de políticas públicas”.

Designó como primera tarea, para dar a conocer a fondo la verdad de los pueblos originarios, “conformar un poderoso equipo de comunicación, que permita multiplicar la verdad histórica en escuelas, liceos, universidades, a través de folletos, documentales, contenidos para redes sociales, ganar la batalla de la verdad”. Llamó a hacerle frente al cerco mediático y de redes sociales. “Cada libro, cada investigación, cada documento debe tener su plan comunicacional desde las redes sociales, yo digo: Medios, redes, calles y paredes”.

El Presidente aprovechó la oportunidad para invitar a los niños, niñas, jóvenes, profesores y maestros que hacen vida en colegios y liceos, así como también a turistas y familia en general a disfrutar de estas joyas históricas integralmente recuperadas.