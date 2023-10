Cientos de muertos palestinos por ataque de Israel contra hospital en Gaza: Miles de personas se refugiaban allí

Un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el hospital Al-Ahil de Gaza dejó cientos de muertos este martes, según un portavoz del Ministerio de Salud palestino, que afirma que la mortandad sería de 500 personas.



Texto: Actualidad RT

Miles de refugiados se habían instalado en el recinto hospitalario para refugiarse de los bombardeos, que, según ha denunciado Naciones Unidas, afectan a toda la Franja, pese a que las Fuerzas de Defensa israelíes habían indicado que se limitarían al norte de la zona.

El gobierno de Israel afirmó, horas después del bombardeo, que el ataque no fue realizado por ellos, sino que “el enemigo disparó hacia Israel una ola de cohetes que pasó por las proximidades del hospital, a la hora del impacto. De acuerdo con información de inteligencia, de diversas fuentes que tenemos, la organización Yihad Islámica Palestina es responsable del lanzamiento fallido que impactó en el hospital”.

Según Hassan Khalaf, director médico de otro hospital, que está a un kilómetro del centro médico atacado, dijo que el hospital “todavía está ardiendo”. Agregó que miles de palestinos resultaron heridos, y no hay ningún sitio seguro. “Quieren perpetrar masacres, masacres y masacres en Gaza”, afirmó Khalaf.

Además, cientos de palestinos salieron a las calles de las ciudades de Nablus, Tulkarem y Jenin para protestar contra el ataque israelí.

Entre tanto, el vocero de la Defensa Civil de Palestina, Mahmoud Basal, calificó el ataque de “sin precedentes en nuestra historia”. “Hemos presenciado tragedias en guerras y en días pasados, pero lo que tuvo lugar esta noche es equivalente a un genocidio”, aseveró.

Asimismo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró tres días de luto y suspendió una reunión pautada el miércoles con el presidente estadounidense, Joe Biden,en Jordania.

Por su parte, el vocero de las FDI, Daniel Hagari, señaló que los informes sobre el ataque se están examinando, y más información será presentada en cuanto sea posible. “Hay muchos ataques aéreos, muchos cohetes fallidos, y muchos informes falsos por parte de Hamás”, indicó, citado por The Times of Israel.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó el ataque israelí contra el hospital Al-Ahil de Gaza, que dejó al menos 500 muertos este martes, informó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La OMS condena enérgicamente el ataque contra el hospital Al-Ahil, al norte de Gaza. Los primeros informes indican cientos de muertos y heridos”, escribió Ghebreyesus en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Asimismo, el director general llamó a la “protección inmediata” de los civiles y de la asistencia sanitaria, así como también exigió que se cancelaran las órdenes de evacuación.

Video of the moment of the blast at Al Ahli Hospital, geolocated by The Post, captures a whirring through the air and then a blast, followed by orange flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj

— Evan Hill (@evanhill) October 17, 2023