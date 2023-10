La Bienal del Sur llenó de color las calles del bulevar Pérez Almarza en Maracay (+Fotos)

Quedó inaugurada la quinta edición de la Bienal del Sur en el Bulevar Pérez Almarza de Maracay, estado Aragua. La actividad estuvo a cargo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, el alcalde Las Tejerías, Regulo De La Cruz, entre otras autoridades locales.

Texto: Prensa Iartes / Fotos: Iartes y Prensa MPPC

Además, asistieron el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Molina; la viceministra para las Artes, la Imagen y el Espacio, Mary Penjam; el embajador de Arabia Saudita y representes de la Misión Diplomática de Egipto en Venezuela.

El acto se inició, antes del corte de cinta, con un video de arte digital alusivo a la bienal. Seguidamente, se efectuó una muestra musical a cargo de la cantautora «Manu» Moreno.

El ministro Villegas indicó que «Maracay no necesitaba que llegará la V Bienal del Sur, pero hoy, no cabe duda que es mucho más bella, porque no solo reúne las muestras impresionantes de artistas internacionales, es porque ustedes con su presencia una noche de un sábado están haciendo también poesía, artes, están expresando un nivel de compromiso y sensibilidad que no se ve en otras partes del mundo», enfatizó.

Seleccionamos Maracay y Las Tejerías porque son ejemplo de reconstrucción material y espiritual ante los embates del colapso, que no es solo del clima, sino del sistema, destacó.

Puntualizó que en el acto estuvieron artistas de Nepal, Estados Unidos, Argentina, Italia, Túnez y Perú. Este último es el país homenajeado, ya que se cumplen 200 años de la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar a ese país.

Villegas resaltó la participación de la artista homenajeada Petra Bolívar, quien además es habitante de la comunidad de El Castaño. Resaltó que está creadora ahora cumple con la misión de reconstruir la espiritual del pueblo, a través, de su obra. «Nos honramos con tu participación, a ella no la detuvo la tragedia de El Castaño, todo lo contrario aquí está de pie creando todos los días» expresó.

En ese sentido, en representación de los invitados internacionales, Ever Arrascue, pintor peruano, subrayó que han sido recibidos con afecto por el pueblo venezolano y afincó que la bienal tiene un reto no solo de la plástica, sino de todos los lenguajes artísticos y de las autoridades, por defender la ecología.

Asimismo, Zacarías García, director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes), significó que a pesar del bloqueo, la bienal es un logro extraordinario en cuanto a la cultura y las artes plásticas; esto no lo habíamos hecho antes y va a marcar un antes y un después, es un acto revolucionario, dijo.

Habrá exposición en las calles y los museos, además de talleres, conversatorios, entre otras actividades. «Estamos sumamente satisfechos de este momento, de lo que estamos viviendo», asentó.

El alcalde, Rafael Morales, señaló que la ciudad aragüeña es una expresión cultural que honra al municipio Girardot y su gente, porque se está apostando a las transformaciones profundas del mundo a través del arte.

El profesor y diputado Ricardo Molina, de igual forma tomó la palabra y recalcó que se debe estar consciente que concretar esta bienal, la cual se extenderá hasta el 15 de diciembre, no fue fácil. «No ha sido fácil, estamos en resistencia permanente, pero eso no ha negado el derecho de seguir construyendo la Revolución Bolivariana en todas sus expresiones, sobre todo expresiones artísticas, que siempre fueron reprimidas», precisó.

La Bienal del Sur contará con 26 invitados internacionales de 12 países, entre ellos Egipto, España, Nepal, México, Italia, Argentina, Irak, Brasil, Estados Unidos, Túnez, Cuba y Perú. Estarán presentes también 47 invitados nacionales, así como 15 estados participantes, entre ellos, Miranda, Zulia, Apure, La Guaira, Guárico, Táchira, Nueva Esparta, Lara, Anzoátegui y Yaracuy.