Ernesto Villegas denunció que productoras de conciertos no hacen aportes obligatorios por Ley de Protección al Trabajador Cultural

Durante una entrevista realizada en el programa “A Pulso”, conducido por el periodista Julio Riobó y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció que las productoras privadas que han participado en la reanudación de conciertos en Venezuela, no han cumplido con los aportes obligatorios por la Ley de Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural. También comentó temas como la estatua a María Lionza, las manifestaciones culturales en el país, la posibilidad de colocar producciones venezolanas en empresas como Netflix, entre otros.

Texto: MPPC y Alba Ciudad

Fotos: Roiner Ross

“La Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural establece, desde el año 2014, que se debe realizar una contribución de sus ingresos por taquilla al Fondo Social de Trabajador y Trabajadora del Área Cultural. Aprovecho aquí para decirle a las productoras privadas que a donde lleven artistas extranjeros que cobren entradas, tienen la obligación de entregar el 6% de las ventas por taquilla a este fondo”, comentó.

Villegas indicó que ese fondo está creado para financiar eventos culturales venezolanos. Resaltó que ha sido muy poco el aporte que se ha recibido últimamente, pese a los numerosos conciertos que se han realizado en el país en este año. “La Asamblea Nacional debe realizar un instrumento legal que aplique severas sanciones a esas productoras y a las televisoras que traen a estos artistas internacionales y no cumplen con el aporte a ese fondo”, dijo.

Productoras de conciertos no están pagando aportes por la Ley de Protección al Trabajador Cultural

Ante la pregunta de si estaba de acuerdo conque artistas que han apoyado invasiones e intentos de magnicidio en Venezuela vengan al país a realizar conciertos, agregó que el MPPC no autoriza ni prohíbe conciertos de artistas internacionales. “El que viene a presentarse a Venezuela después de haber dicho lo que dijo debe correr con las consecuencias políticas y retóricas de lo que haya emitido y aguantarse las críticas de las personas”, fustigó.

Venezuela, potencia cultural

El ministro Villegas resaltó que las expresiones culturales en Venezuela son infinitas debido a que existen muchas variedades en todas sus ramas y que forman parte de las tradiciones del pueblo.“Venezuela es una potencia cultural, no es porque exista el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino porque hay manifestaciones que no forman parte de una institucionalidad, sino más bien esa institucionalidad deben ponerse al servicio de esas manifestaciones”, expresó.

Villegas afirmó que, en la actualidad, el MPPC tiene registradas 120 mil expresiones culturales venezolanas, entre los materiales y las inmateriales. “La idea es que las expresiones se conserven de la manera más genuina”, indicó. En ese sentido, informó que el MPPC, junto al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), incorporarán en el año escolar un docente en materia cultural en cada institución académica.

Autoridades de la UCV «no quieren» a María Lionza, «por eso la tenían encerrada»

Al hacer referencia a la obra escultórica de Alejandro Molina, Villegas resaltó la importancia de preservar el patrimonio y garantizar que esté a disposición de la población. “Tener una estatua fuera de la vista de la gente o una obra de arte fuera del uso sin ponerla a disposición de los seres humanos para el cual fue creada eso es un socavamiento de los derechos culturales del colectivo”, manifestó.

La obra, que ha estado guardada durante 18 años en la UCV, se trasladará con todas las medidas protección requeridas por el personal del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) al estado Yaracuy.

“El IPC tiene sus competencias establecidas como ente rector para preservar las obras en todo el territorio nacional”, sostuvo.

Villegas sobre María Lionza: "No la quieren en la UCV, les avergüenza, por eso la tenían encerrada"

Aclaró que esta obra no fue robada. “Las leyes venezolanas tienen claras sanciones al respecto por difamación. No es verdad que el IPC tenga que pedir permiso para proteger ese bien cultural, es al revés. Es la UCV la que debe pedir permiso al IPC y eso atañe a todos lo que sean poseedores de todo bien cultural. Lo mismo sucede con alcaldes o gobernadores cuando quieren remover o intervenir una obra de su jurisdicción; deben comunicarse con el IPC para ello”, explicó.

Además, rechazó que la obra estuviera encerrada. “A María Lionza la tienen encerrada porque no la quieren. Si la Universidad Central de Venezuela hubiera querido. hubiera colocado a esa diosa, que es un símbolo más espiritual que artístico, en el medio de la Plaza del Rectorado. Pero no lo hizo porque no siente identidad con ella”, fustigó.

Villegas explicó que en la UCV nunca fue incorporada esa escultura hecha por Alejandro Colina, porque los diferentes rectores que han pasado por esa Casa de Estudio nunca la tomaron en cuenta. “La expulsaron a la autopista en 1954; fue construida en 1951 y colocada como pebetero entre los estadios donde se desarrollan ahora los terceros Juegos Bolivarianos. La obra la mandó a hacer (Marcos) Pérez Jiménez, es decir el (entonces) presidente de la República y luego la sacaron de allí y la pusieron en la autopista”, comentó.

La comunicación en la cultura

El titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas expresó que la comunicación es clave en la Cultura, porque cada quien busca expresar su talento, pero que es necesario saberlo comunicar para que todos lo conozcan.

En ese sentido, señaló que hay artistas que siempre han tenido estilos que, en muchas ocasiones, no son de los gustos de la juventud actual y que hay otros que han sabido adaptarse y comunicar correctamente ese talento a varias generaciones.

Ernesto Villegas y Paul Gillman sobre reguetón, trap y música en radios del Estado

Sobre Netflix y la Villa del Cine

Villegas expresó que le llamó la atención que Netflix participara en el MondialCult 2022, conferencia organizada por la Unesco y realizada en México en días pasados, porque éste es un evento netamente de voceros de Estados. “No me he podido sentar a ver muchas de sus producciones, pero me llama la atención que han tenido series con ciertas características”, comentó sobre la compañía de transmisión streaming.

Luego añadió que, a su juicio, este tipo de encuentros constituyen una gran oportunidad para sentarnos a discutir con las empresas pertenecientes a la industria cultural que ejerce hegemonía comunicacional en el mundo, tales como CNN, BBC, Facebook, Twitter, Instagram, Meta, entre otras. “Que no sentemos y nos digamos las cosas como son. El tema es que la señora que habló por Netflix, leyó un documento, luego se levantó y se retiró sin escuchar nuestros argumentos”, relató.

Sobre la Villa del Cine, expuso que ha sufrido los embates de las sanciones internacionales, aunque este año ha habido un renacer que ha activado nuevamente la industria del cine venezolano. “Quiero decir que este año se han estrenado 15 películas venezolanas hasta esta fecha, según un dato enviado por Vladimir Sosa Sarabia, quien es el presidente de la Cinemateca Nacional”, sostuvo.

El ministro adelantó que para el venidero aniversario del recordado “Cantor del Pueblo”, Alí Primera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la cartera Cultural que se realice una producción audiovisual sobre su vida y obra para que llegue a las pantallas.

Adelantó que, junto a Colombia, se inició un trabajo con miras de inscribir en la Unesco la arepa y el joropo de ambas naciones como Patrimonio Cultural (material en el caso de la arepa e inmaterial en el caso del joropo), debido a las similitudes que existen en estas expresiones gastronómicas y musicales.

Villegas también pidió a los gaiteros zulianos retomar el trabajo para inscribir como Patrimonio Cultural en la Unesco a este ritmo musical.

El ministro también alabó el trabajo que hace el destacado director de cine, Luis Alberto Lamata, por su liderazgo a la hora de conducir producciones audiovisuales y cinematográficas. “Me llamó la atención en ver como él llevaba la dirección de la miniserie ´Carabobo, caminos de Libertad`, verlo detrás de los actores, de las actrices, al mando del director, primero con mucha disciplina y luego con muchos aplausos”, expresó.

Ernesto Villegas, entrevista en programa A Pulso con Julio Riobó, 7 octubre 2022

Perfil de Ernesto Villegas

Se desempeña como técnico en Electrónica, además de ejercer por 30 años el periodismo, siendo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), además de haber alcanzado el grado de cabo segundo en la Brigada de Bomberos de Caracas.

“Ingresé muy joven a VTV, como muchos recogiendo cables, arreglando algunos aparatos que se usaban en ese entonces acá. Yo trabajaba en la Unidad de Medios de la Universidad Simón Bolívar, trabajaba como técnico en Electrónica de día y en las noches estudiaba en la UCV. ¿Para qué me ha servido? Para saber que se siente estar detrás de un rodaje de cine, la parte técnica”, recordó el ministro.