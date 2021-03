Ministro de Defensa visita el segundo Tancodromo de Venezuela y realiza ejercicio en tanque BMP-3

El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladímir Padrino López, visitó el segundo Tancodromo de Venezuela, y realizó el recorrido en el tanque BMP-3, actividad que forma parte del Ejercicio Escudo Bolivariano 2021 “Comandante Supremo Hugo Chávez Frías”.

Texto: Min defensa, VTV

A través de la publicación de un vídeo en la red social Twitter @PrensaFANB, el titular de la cartera de Defensa ejecutó tiro en el sistema BTR-80 Nona y constató el adiestramiento de la tripulación BTR-80A, BTR-80 Nona, BMP-30.

El Ministro Padrino López realizó un recorrido al polígono de tiro del Fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda donde comprobó el alto nivel de adiestramiento y apresto operacional de la Milicia Nacional Bolivariana en la ejecución de prácticas de asalto en áreas construidas y aplicando el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria.

En el encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ministro de la Defensa envió un mensaje: “Hay que prepararnos para defender nuestra Patria, que es lo más sagrado que tenemos como soldados. Sin Patria no estuviésemos respirando este aire, no estaríamos pisando libremente este suelo. Sin Patria no habría nada”.

Al mismo tiempo, felicitó al Comando Estratégico Operacional de la FANB por la cohesión, adiestramiento y valentía demostrado en los ejercicios. “Ustedes son unos soldados que vienen de generación en generación con su integridad y voluntad de vencer”.