Fiscalía investiga a Jean Mary Curró y Alex Goncalves tras realizar comentarios difamatorios contra Dave Capella

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este domingo que designó al Fiscal 61 nacional para investigar y sancionar los delitos comunicacionales y públicos cometidos por los locutores Jean Mary Curró y Álex Goncalves, quienes calificaron de “estafador” a Dave Capella, animador del canal Venevisión, mientras éste agonizaba víctima del coronavirus COVID-19.



Texto: VTV y Alba Ciudad

“Son sicarios a sueldo quienes escudándose en ‘programas’ de radio, redes sociales o televisión, se dedican impunemente a linchar públicamente a sus semejantes, sin importarles el luto y el dolor por el que puedan estar sufriendo», escribió Saab en su cuenta de Twitter.

Desde este domingo en la mañana se conoció de la muerte del animador Dave Capella, a consecuencia del Covid-19. Días atrás había iniciado una campaña de financiamiento colectivo (crowdfunding o micromecenazgo a través de la página web GoFundMe), para sufragar los costos de la clínica privada donde él y sus familiares fueron recluidos. Tanto su madre como su padre también fueron víctimas de la enfermedad. Su padre falleció a consecuencia del virus la semana pasada.

Sin embargo, tras la muerte del animador este domingo, numerosos usuarios de Twitter revivieron un video del podcast «Nos reiremos de esto», que conducen Jean Mary Curró y Alex Goncalves desde Miami, en Estados Unidos, en el que ambos personajes pusieron en duda la veracidad de la campaña de recolección de fondos para el tratamiento.

“Conociendo al personaje, es una estafa”, aseguró Curró. “Si nos pelamos, ¿sabes qué? No es mi profesión decir el futuro, no la es. Me puedo pelar sin problemas. Es problema cuando es tu profesión y te pelas”, expresó la locutora en el podcast, publicado hace dos semanas.

"Jean Mary" integrante del podcast @nosreiremos. Es tendencia por quienes recuerdan este momento en su programa, donde hablan de que la recaudación de fondos que organizó la familia del recientemente fallecido Dave Capella era una posible estafa pic.twitter.com/glmaNnz7tE — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) March 28, 2021

Las opiniones emitidas en este programa afectaron negativamente la campaña de financiamiento y también afectaron a Capella, quien según su pareja Yerardy Montoya, debió ser medicado con antidepresivos.

Tras la muerte del padre de Capella hace una semana, Curró y Goncalves emitieron un comunicado intentando disculparse, aunque en ningún momento se retractaron de sus acusaciones de estafa. Este domingo, Jean Mary Curró emitió individualmente otra disculpa, señalando que en ningún momento deseó hacer daño a los fallecidos.

El Fiscal General calificó como necrofilia el contenido de la conversación entre los supuestos comunicadores. “Hay seres del inframundo que sienten una enfermiza atracción hacia la muerte, llegando a gozar con el fallecimiento del prójimo: al peor estilo de estos palangristas».

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, comentó la información del Fiscal y señaló: «La comunicación no puede ser esta perversa práctica de destruir al otro. Es por la existencia de un otro que nos comunicamos. En el mundo no hay una crisis de libertad de expresión, hay una crisis de verdad y de justicia. Apoyamos esta acción del fiscal».

El Fiscal agradeció el respaldo del ministro Ñáñez sobre el asunto. “Es criminal el uso de las redes sociales solo para difamar, ofender, calumniar, exponer al escarnio público a tus semejantes bajo cualquier excusa: a estos sujetos le dictaremos orden de aprehensión y alerta roja”, informó finalmente.