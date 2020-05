Mil 368 estaciones de servicio abastecerán gasolina desde este lunes a partir de las 6 de la mañana

Mil 368 estaciones de servicio estarán interconectadas a lo largo y ancho del territorio nacional a partir de mañana lunes, 1 de junio, para atender, según el número terminal de placa del vehículo, a todos los venezolanos y venezolanas del país.

Texto: Prensa Presidencial

Así lo informó el Vicepresidente Sectorial para la Economía, Tareck El Aissami, quien explicó los tres vértices que rigen este mecanismo de suministro del combustible que se realizará desde las 6 de la mañana hasta las siete de la noche, a saber: los Lunes terminal de placa 1 y 2; martes 3y 4, miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

Tras notificar cómo se llevará a cabo el abastecimiento al parque automotor nacional, de acuerdo con el último digito de la placa del vehículo, El Aissami señaló cómo se determinará el número de litros que consuman las personas.

En este sentido, explicó que en todas las estaciones habrá un dispositivo interconectado y que será manipulado por el trabajador de la estación de servicio, quien solicitará al usuario su número de cedula, y éste podrá pagar con tarjeta de crédito, débito, biopago o efectivo, una vez haya colocado la huella dactilar, a través del Sistema Paria. El precio subsidiado es de 5 mil bolívares por litro.

Hizo la salvedad al manifestar que la persona que desee recargar más de 120 litros, en el caso de vehículos cuatro ruedas, y más de 60 litros para las motocicletas, como parte de un cupo mensual, podrá hacerlo sin ningún obstáculo.

No obstante, esta recarga, ya no se incluye como parte del vértice de la gasolina subsidiada que solo abarca para los 120 litros en caso de carros y 60 para motocicletas. El consumo adicional será a precio no subsidiado.

El consumo de combustible que cada persona va realizando será actualizado y se irá renovando cada mes por medio del Sistema Patria, dijo El Aissami, quien además destacó que el usuario estará siendo informado permanentemente mediante el sitio web sobre el consumo que ha realizado.

El segundo vértice, transporte público, será subsidiado de manera directa a los trabajadores del transporte en un 100 por ciento. “Tanto el transporte público a diesel o gasolina, o transporte de carga a diesel o gasolina”, ratificó El Aissami.

Mesa de trabajo con el sector transporte

Dentro de los 90 días siguientes luego de este nuevo comienzo, el Vicepresidente Sectorial informó que el presidente Nicolás Maduro ha instruido la instalación de una mesa de trabajo con el Vicepresidente de Seguridad, Néstor Luís Reverol; y el ministro del Transporte, Hipólito Abreu; para trabajar un “mecanismo y seguir buscando opciones distintas que garantice un servicio de transporte público de calidad”.

El tercer y último vértice de esta política de suministro, explicó El Aissami, se refiere a 200 estaciones “de empresarios, empresarias, privados y privadas que han solicitado al gobierno bolivariano a través del Ministerio del Petróleo una licencia para importar combustible y se le ha autorizado”.

Estas estaciones “van a vender el lito de combustible con un marcador de referencias a los mercados internacionales, en este caso se ha adoptado como marcador inicial 50 centavos de dólar el litro de gasolina”.

A estas estaciones “cualquier ciudadano podrá ir a la hora que desee a abastecer cualquier cantidad de litros de gasolina”, proceso que no está sujeto a ningún tipo de control, en donde podrá pagar con bolívares, Petros o divisas convertibles, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.