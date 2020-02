Gabriel López muestra en Iartes el poder de la mirada a través de la máscara

Este jueves 20 de febrero, la vitrina principal del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes) se llenará de misticismo con la exposición “A través de la máscara”, del artista Gabriel López García, en la que el creador mostrará desde la manipulación de materiales reciclados el universo detrás de sus particulares rostros. La inauguración será a las 11 de la mañana en la planta baja de la institución, ubicada en Bellas Artes.

Texto: Prensa Iartes

El trabajo del artista plástico Gabriel López se fundamenta en crear estructuras adaptables a su cuerpo para generar diferentes ángulos de visión en sus esculturas, y se caracterizan por ser realizadas en metal y hierro.

La muestra que nos presenta en esta oportunidad se basa en una serie de experimentos realizados a partir de materiales de provecho como latón, plástico, metales, entre otros, que en el mismo proceso de construcción se fueron transformando en máscaras, donde intervienen elementos como la pintura, la composición de líneas y la textura, a partir de su propio imaginario.

López participó en la 58ª Bienal de Venecia como parte de la muestra: “Metáfora de las 3 ventanas” junto a los creadores visuales Nathaly Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel. En esa exhibición las máscaras también fueron protagonistas, conceptualizando el uso y el poder de la palabra como arma a través de los antifaces.

¿De qué va la muestra que presentará en Iartes?

“Es una exposición que se enfoca en una serie de máscaras elaboradas con materiales reciclados con motivo de que ya se acercan las fiestas carnestolendas. Maneja dos conceptos: una se enfoca en los Carnavales de Venecia, a raíz de mi participación en la 58 Bienal de Venecia, en Italia, en 2019, y el segundo concepto se orienta hacia lo futurista y la robótica. Están elaboradas en metal”.

¿Qué busca expresar a través de las máscaras?

“La máscara es un asunto que vengo trabajando desde hace ya algunos años, y en esta oportunidad quise hacer un experimento para ver hacia qué contexto me puede llevar esa expresividad. Con estas obras busco trasmitir al público una perspectiva muy diferente de los antifaces, muy aparte del concepto básico que tiene la mayoría de las personas que asocian la misma a rituales o iniciaciones shamánicas, sino algo experimental y el misterio que genera la persona que la porta”.

Cuéntenos las expectativas que tiene con esta nueva muestra en Caracas.

“Desde que se creó la vitrina del Iartes siempre tuve la inquietud y la necesidad de participar en la misma, por su vistosidad y la gran capacidad que tiene ese espacio de atraer al público a pesar de no ser una gran sala expositiva. Me llena de mucha felicidad la confianza que se me está brindando de exponer mis piezas en esta pequeña pero gran ventana para las artes visuales”.

¿Qué le parece el esfuerzo que viene realizando el Iartes por mantener y promover las artes visuales en sus diferentes formas?

“La labor que ha venido haciendo el Iartes, como uno de los promotores de las artes en el país es enriquecedora y muy productiva para todos los artistas que hacemos vida en este oficio. En mi caso desde mi participación en el Encuentro Mundial de Arte Corporal y la participación en la 58 Bienal de Venecia, siempre me han tendido la mano y no han dudado en prestarme el apoyo para dar a conocer mis obras”.