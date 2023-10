Elevan a 1.100 cifra de muertos en la Franja de Gaza por ataques de Israel

El número de palestinos muertos durante la agresión israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania ha aumentado a 1.100, mientras que el número de heridos ha superado los 5.339. Así lo informó el Ministerio de Salud palestino. Por su parte, el ejército israelí declaró que el número de muertos en Israel había alcanzado los 1.200 y que más de 2.700 personas habían resultado heridas. “Hemos sufrido un gran número de bajas”, dijo el portavoz militar, teniente coronel Jonathan Conricus.

El ente palestino sumó a la lista de fallecidos a dos personas y señaló que una ambulancia fue alcanzada por una de las bombas lanzadas por los aviones israelíes.

Añadido a la falta de medicamentos y ayuda para atender a los heridos en los bombardeos israelíes, la compañía eléctrica de Gaza anunció que ya cortó el servicio de electricidad, porque no disponen de más combustible para mantener en funcionamiento la central.

El movimiento de resistencia palestina Hamás comunicó que al menos 30 personas fallecieron en los últimos ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. Decenas de edificios residenciales, fábricas, mezquitas y comercios fueron alcanzados por las bombas israelíes.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 260.000 personas han sido obligadas a abandonar sus casas en la Franja de Gaza ante los fuertes bombardeos por aire, tierra y mar.

Alrededor de 263.934 personas en Gaza habrían huido de sus casas, detalló OCHA, la noche del martes y advirtió que se espera que la cifra aumente con el pasar de las horas.

De acuerdo a la oficina de la ONU los ataques y bombardeos israelíes han destruido a la fecha más de 1.000 viviendas y 560 quedaron inhabitables por los daños, citando a autoridades palestinas.

