Luisa González y Daniel Noboa van a segunda vuelta presidencial en Ecuador

La candidata del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y el empresario Daniel Noboa encabezaban el escrutinio de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, después de procesado el 52 por ciento de los votos. González, que se postula por el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ostenta el 33 por ciento de los votos, mientras que Noboa cuenta con el 24 por ciento.

Texto: Telesur

En tercera posición figura el periodista Christian Zurita, sustituto de Fernando Villavicencio, con el 16 por ciento mientras en cuarto lugar aparece el empresario especialista en seguridad Jan Topic, con el 14 por ciento.

De confirmarse, de manera oficial, estos números, habría una segunda vuelta el 15 de octubre entre los dos candidatos más votados, pues para ganar en primera vuelta se necesita conseguir al menos el 40 por ciento de votos y una diferencia de al menos menos diez puntos sobre el resto.

En sus primeras declaraciones tras el inicio del escrutinio, González dijo que Ecuador “requiere paz, trabajo, seguridad, que volvamos a ser libres”, pero también, empleo, educación y medicinas. “Hacemos un llamado a la unidad de todos los ecuatorianos: sector privado, público, todas las fuerzas del país para construir esa visión de patria que nos dé condiciones dignas para todos y no solamente un grupito”, indicó González, que será la primera mujer en la historia electoral de Ecuador en disputar el balotaje de las elecciones presidenciales.

La candidata Luisa González se refiere a la lamentable y caótica gestión de Guillermo Lasso

Asimismo dijo que quieren 18 millones de ecuatorianos “con dignidad” y aseveró que volverá la “patria con esperanza, dignidad y seguridad”, al tiempo que apuntó que siente una “alegría inmensa” y rechazó lo que llamó campaña sucia “en su contra, de la Revolución Ciudadana y a su condición de mujer”. Dijo sentirse “profundamente agradecida porque, en lo que va del escrutinio, han ganado cerca de 1,5 millones más de votos a quien le sigue”.

Luisa González reiteró que en caso de llegar a la Presidencia, fortalecerá la democracia a través de la institucionalidad, que garantice que no habrá extorsiones en el país, y recalcó que Ecuador volverá a tener un Gobierno cercano a la gente.

Noboa

Por su parte, Daniel Noboa se declaró como el rival de Luisa González para disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, al liderar los dos el escrutinio con el 25 por ciento de votos contados y los sucesivos reconocimientos de la derrota por parte de los otros candidatos. Destacó en una rueda de prensa que él será quien tenga la oportunidad de derrotar al correísmo en el balotaje previsto para el domingo 15 de octubre: “No será la primera vez que un nuevo proyecto le da la vuelta al ‘establishment’ político. Esa frescura en hacer política es lo que nos ha llevado acá”.

SIGAMOS AHORA MÁS JUNTOS QUE NUNCA.

MERECEMOS UN NUEVO ECUADOR 🇪🇨

Gracias a todas y todos 💪🏻 @Adnecuadorok #NoboaPresidente #NoboaEsEmpleo #ADN pic.twitter.com/z68JqlM3s3 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 21, 2023

El candidato dijo que cree “que tenemos un gran proyecto e hicimos una excelente campaña en territorio. Lo que necesitamos era incrementar el conocimiento y eso se consiguió con el debate”, señaló.

Noboa afirmó que la única alianza que tiene es “con el pueblo, y con es la que ganaremos la segunda vuelta”.

El resto de los candidatos presidenciales fueron pronunciándose a medida que avanzaba la noche, reconociendo su derrota y evitando dar un apoyo explícito a cualquiera de los dos candidatos que quedan en liza.

Perfil de los candidatos

Luisa González Alcívar, como candidata a presidenta va acompañada de Andrés Araúz en el a sí mismo llamado Binomio de la Esperanza. Ha referido en su propuesta política transformaciones en el Ecuador en un contexto de aumento de la violencia. De acuerdo a González, “Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias”, por lo que aseguró que su Gobierno destinará presupuestos sustanciales para fortalecer la seguridad nacional.

La primera candidata mujer de la Revolución Ciudadana, quien viene de la zona rural, de un sector de la provincia costera de Manabí llamado Canuto, ha sido parte de la administración pública ecuatoriana desde 2016, al desempeñarse como subsecretaria general de Administración Pública. En el 2017 fue designada asesora en Correos del Ecuador, cónsul general del Ecuador en Alicante, España, y secretaria general de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Asegura que apoyará la idea de reforzar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como ha propuesto el presidente brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva.

En su propuesta presidencial para el período 2023-2025 en caso de ganar las elecciones presidenciales , Luisa González ha referido que el objetivo del plan de Gobierno estará enfocado a “alcanzar el buen vivir en un democracia justa e igualitaria, con un Estado plurinacional e intercultural de derechos y justicia, que promueva nuestras libertades, capacidades y aspiraciones en una sociedad solidaria y con iguales oportunidades económicas, políticas, culturales y ecológicas para que todos y todas las ecuatorianas podamos caminar juntos, siguiendo la hoja de ruta trazada en la Constitución de la República”.

Otras de las prioridades declaradas por la candidata a presidenta del Ecuador, son la atención a las mujeres y las niñas, “la justicia decolonial, plurinacional e intercultural, así como la justicia económica con igualdad de oportunidades”. Por su parte, el otro candidato que irá a balotaje es Daniel Noboa Azin por ADN de los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover quien fue asambleísta por Santa Elena.

Daniel Noboa, quien tiene 35 años de edad es hijo del empresario y cinco veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, no ha escondido su fin de potenciar actividades como la minería. “Las comunidades cercanas a zonas de extracción merecen atención inmediata del Estado con inversión pública y educación otorgándoles verdaderas oportunidades de desarrollo”, ha referido.

Con propuestas que se centran también en una economía competitiva a través del sistema tributario, combustibles, agua y electricidad, Noboa defiende la militarización de fronteras. Una de sus propuestas sería la creación de cinco cárceles para delitos menores.

Noboa se ha declarado como “un empresario con responsabilidad social, de centro izquierda”, quien potenciará la llegada de inversión extranjera de acuerdo a sus declaraciones. Para el candidato, la manera en que se disminuiría la violencia en las cárceles sería ejercer mayor control y no enfocarse en un cambio del sistema penitenciario y estructural del país. “No me gusta poner como ejemplo El Salvador pero sí Singapur, donde no se mueve una aguja sin que sea detectada por cámaras y escáneres”, comentó Noboa, que declaró enviar a los más peligrosos a alta mar en “cárceles barcaza”.