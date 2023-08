Celebraron el centenario de la Madama Isidora Agnes con misa y actos culturales (+Fotos)

Este jueves, en la Iglesia San Francisco de Caracas, se realizó una misa amenizada con el calipso de El Callao, en honor a la madama Isidora Agnes, a propósito de celebrarse el centenario de su nacimiento.

Texto: MPPC / Fotos: Roiner Ross, MPPC

El evento eclesiático fue encabezado por el padre Numa Molina, quien en plena misa recordó parte de la vida de esta legendaria cultora. “Uno revisa un poco en como fue la vida de Isidora y advierte que tiene varios episodios de tristeza, sus antepasados fueron traídos en barcos para ser sometidos a la esclavitud. Ella nació en un pueblito donde se formó como luchadora social, activista política y como cultora”, describió el sacerdote.

Isidora Agnes formó parte del Partido Comunista de Venezuela, luego fue militante de Acción Democrática en los años 40 y siempre fue de izquierda. “Ella fue política en beneficio de la población”, afirmó Molina.

Recordó que también una legendaria madama, muy devota a la Virgen del Carmen y expresaba su venezolanidad bailando el calipso.

El padre expresó que esta misa en su honor fue una fiesta. “Son las que trato de hacer siempre; hoy celebramos la vida”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irady, expresó que es importante destacar que la ciudad de Caracas tiene una multiculturalidad y tiene cientos de familiares de El Callao. “Hoy recordamos a una señora que le dio mucho impulso al carnaval venezolano, los cantos y los coros”.

La madama Milagros Reyes expresó su satisfacción por disfrutar de este homenaje a la Negra Isidora. “Estoy orgullosa de que acá en Caracas se esté rescatando esta expresión. El poder más rico que tiene nuestro país es la música, tenía que ser aquí donde nuestro Libertador alzó la bandera y nos dio orgullo. Celebramos nuestra primera misa a nuestra negra Isidora quien nos dio muchas muestras emblemáticas”.

Otro homenaje para Agnes fue representado por la artista plástica Eddy Osorio, quien realizó un cuadro en dos semanas, donde con sus pinceles y sus trazos plasmó el recordado rostro de Isidora. “El decano de la Unearte, Juan Carlos Lugo, me preguntó si quería hacerlo. Lo hice en acrílico, tuve dos semanas mientras hacía las pruebas, me aprobaron los bocetos y les gustaron a quienes me encargaron. Para mi fue un honor hacer esta obra”, resaltó.

Recorrido al son del calipso

Luego de la misa, los cultores recorrieron el casco histórico de la ciudad al ritmo del calipso, siendo fotografiados y grabados por decenas de transeúntes, entre ellos unos turistas rusos que se encontraban recorriendo la plaza Bolívar.

Impactada con esta expresión cultural venezolana, la ciudadana rusa Marina Maligenav expresó su agrado por el espectáculo que presenciaba. “Es muy divertida esta actividad, al acercarnos no sabíamos lo que estaba pasando, pero me pareció muy bonita y muy interesante. Tenemos tres horas en Caracas, llegamos desde Margarita, me quedo con la visión de esto”, manifestó.