En la Galería de Arte Nacional también celebran los 100 años de Carlos Cruz-Diez (+Fotos)

Una multitudinaria asistencia de personas se dio cita este jueves en la tarde en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional (GAN), recinto cultural que se vistió de gala para conmemorar el centenario del denominado “Maestro del Color”, Carlos Cruz-Diez, con la muestra expositiva “Carlos Cruz-Diez: El color en dos tiempos”. Es la segunda exposición sobre el artista inaugurada este jueves, además de “Los colores del siglo” en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (Medi).

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

La exposición es una propuesta plástica que abarca más de 2 mil metros de la GAN, con la finalidad de destacar que Carlos Cruz-Diez fue una de las figuras más destacadas del arte cinético. Su labor se fundamentó en la revalorización del color como una experiencia en sí misma, como fenómeno lumínico, cuyas implicaciones se encuentran más allá de la interpretación o el bagaje cultural.

La propuesta artística de Carlos Cruz-Diez se fundamentó en sus ocho investigaciones que ponen de manifiesto los diferentes comportamientos del color: Couleur Additive (1959), Physichromie (1959), Induction Chromatique (1963), Chromointerférence (1965), Transchromie (1965), Chromosaturation (1965), Chromoscope (1968) y Couleur dans l’espace (1993).

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó su satisfacción al ver la asistencia del público. “Me siento contento de ver este museo así de lleno. A Carlos Cruz-Diez no lo conmemoramos con una, sino con dos exposiciones (…) para hablar de Cruz-Diez es importante que ningún venezolano se quede sin visitar la Cámara de Cromosaturación, pues es una experiencia sensorial única, pasar a través de sus estaciones, pasar de un color a otro y hacer una introspección de cómo llega esa experiencia al cerebro, sencillamente habla del genio que fue este exponente de las artes visuales venezolanas”.

Añadió que Cruz-Diez aportó con su inventiva a la identidad y el patrimonio como Nación. “Cruz-Diez nos invita con su obra a valorar una Venezuela multicolor donde cabemos todos y todas en nuestra diversidad”, destacó.

En sus palabras, Villegas informó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la intervención de las infraestructuras de todos los museos venezolanos, empezando por la GAN.

Una exposición de vanguardia mundial

Para conversar acerca del trabajo de Carlos Cruz-Diez, su hijo, Carlos Cruz-Diez Delgado, quien es Director del Atelier Articruz, ubicado en Panamá, comentó su agrado por esta muestra. “Sin lugar a dudas, me quito el sombrero con el equipo de profesionales que laboran en la Fundación Museos Nacionales, esta exposición no tiene nada que envidiarle a cualquier muestra que se presente en Europa o Latinoamérica (…) esta retrospectiva de mi padre son obras algunas inéditas de su trabajo previo al año 1959, que la ciudadanía puede disfrutar y apreciar como suyas”.

Esbozando una amplia sonrisa, Cruz-Diez Delgado indicó que de las obras en honor a su padre “está el (Museo de la Estampa y El Diseño Carlos Cruz-Diez) ha sido de las que más me ha gustado”.

La obra de Cruz-Diez invita a tomar consciencia sobre cómo las relaciones perceptivas constituyen lo estético y de qué forma cada contexto conlleva a una aproximación diferente de una misma pieza, es por ello, que Junto con Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Ravelo, conformaron el movimiento cinético de Venezuela, que se desarrolló sobremanera a lo largo del siglo XX, hasta convertirse en uno de los más destacados de Hispanoamérica.

En relación al Arte Cinético y a las inauguraciones llevadas a cabo, Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales (FMN) aseveró que Cruz-Diez es “nuestro Picasso venezolano”. En esta propuesta retrospectiva pueden ver las obras del Maestro desde sus inicios hasta sus trabajos e investigaciones acerca del color (…) está es una exposición poco antes vista, porque no se había expuesto algo tan grande, son más de 200 piezas en exhibición correspondiente a 2400 metros cuadrados. Es algo magnífico”.

Martínez aprovechó la ocasión para comentar que los trabajos de Cruz-Diez y Jesús Soto tendrán una trascendencia tan importante en el futuro, que serán objetos de estudio en las artes plásticas. “Este gran trabajo no hubiese sido posible sin el profesionalismo y dedicación de todos los trabajadores de la FMN, ellos merecen un gran reconocimiento por su loable esfuerzo y compromiso”.

En el ámbito curatorial, Silviana Ramírez de Cruz, afirmó que esta retrospectiva de Cruz-Diez se muestra en dos tiempos. Uno, en el que “se buscó expresar como la materia rellena la forma y, un segundo tiempo, el color como una realidad que no necesita de la forma para existir, ni necesita soporte (…) el gran aporte de Carlos Cruz-Diez será el haber cambiado la percepción del color en el arte”.

Desde la Galería de Arte Nacional, se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de la exposición dedicada al Centenario de este Maestro de las artes visuales, además, es la oportunidad para recalcar que el trabajo de Cruz-Diez, enfatiza la participación y la interacción, la percepción espacial y el movimiento como elementos clave para la experiencia artística.

“El arte es invención, el artista no debe copiar, debe inventar. El artista tiene que hacer un esfuerzo muy grande que no se logra si no tiene una base cultural sólida. Es por ello que hay que conocer y tener información de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el arte”, sentenció.