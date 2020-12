Maduro: ¡Acepto el reto del plebiscito! Si la oposición vuelve a ganar las elecciones del domingo, ¡dejaré la Presidencia! (+Video)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió este martes ante los planteamientos de algunos dirigentes de la oposición de que, de ganar en las elecciones del próximo 6 de diciembre, repetirán sus esfuerzos para sacarlo de la Presidencia. «Si vuelve a ganar la oposición, ¡yo me voy de la presidencia! Si la oposición gana las elecciones, ¡yo no me quedaré más aquí! ¡Dejo mi destino en el pueblo de Venezuela!», afirmó este martes, aunque señaló que estaba seguro de su victoria.

En un acto con la juventud del Gran Polo Patriótico este 1 de diciembre, a 5 días de las elecciones parlamentarias, el Presidente señaló: «Ellos (la oposición) están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Yo he escuchado a Timoteo Zambrano, a Henri Falcón. He escuchado el discurso en las calles de Javier Bertucci, a Bernabé Gutiérrez, a Claudio Fermín. A los líderes de la oposición que se inscribieron, haciendo un discurso para aprovecharse del sufrimiento del pueblo producto de las sanciones. Y, además, diciendo: ‘vamos a la Asamblea Nacional a sacar a Maduro… ¡El próximo domingo es un plebiscito para sacar a Maduro!'».

«¿¡Otra vez!?», se preguntó el Jefe de Estado, en referencia a lo ocurrido cuando la oposición ganó el Parlamento en 2015, y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, prometió sacar a Maduro de la jefatura de Estado en 6 meses.

«Yo soy un guerrero, un combatiente. Nunca me he rendido y nunca me rendiré. Y por eso le digo a Javier Bertucci, a Henri Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición les digo: ¡acepto el reto! El domngo que viene acepto el reto. ¡Vamos a ver quién gana! Si ganamos nosotros, ¡vamos pa’lante!»

«Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo: dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, ¡yo me voy de la presidencia! Si la oposición gana las elecciones, ¡yo no me quedaré más aquí! ¡Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela! Me perdonan (…) ¿Cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea Nacional? No. Así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo, ¡ya! ¡Tomaremos otro camino!».

Maduro: Si la oposición gana la Asamblea Nacional este domingo, ¡me voy de la Presidencia!

Ver este vídeo en YouTube

Sin embargo, garantizó que este 6 de diciembre ganarían la Asamblea Nacional. «Asumo este reto con valentía. ¡No le tengo miedo a este reto, y sé que el pueblo va a salir a votar, y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la Patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez! ¡Sé que vamos a tener un gran triunfo! Lo sé. Así lo digo, así lo creo y así será».

Venezuela sufrió cinco años de horror tras darle poder a la oposición en la AN

El presidente Maduro también resaltó este martes que Venezuela ha sufrido cinco años tras otorgarle el poder político a la dirigencia opositora en la Asamblea Nacional, en los comicios de 2015. «Hemos tenido que sufrir cinco años de horror de complot y fracaso para que nuestro pueblo tenga conciencia que fue un error elegir a la oposición y darles el poder de la Asamblea Nacional», expresó.

Destacó que luego de las actuaciones políticas que llevaron al parlamento a un desacato desde enero de 2016, las personas que votaron por ellos «quizás se han dado cuenta» de que fueron objeto de manipulación. «Se dieron cuenta que fue un gran error, un fracaso para el país elegir una Asamblea Nacional adeca-burguesa», recalcó.

El Presidente recordó las campañas electorales de las elecciones de 2013 y 2015 donde -aseveró- el pueblo fue engañado y llamó a representantes de la derecha nacional, como Henry Ramos Allup, a presentarse ante los venezolanos para dar explicaciones de lo hecho por el país en los últimos cinco años.

En ese contexto, Maduro llamó a los venezolanos a votar el próximo domingo 6 de diciembre, para elegir a los diputados que conformaran el nuevo Poder Legislativo. «Es un gran error no ir a votar, porque si no vota, otros deciden por usted. Así ganaron en 2015, prometiendo la última cola», enfatizó.

En su encuentro con la juventud, acotó que estos comicios son históricos porque se va a elegir el futuro del país, para avanzar hacia «una Venezuela soberana, independiente y rebelde».

«Vamos a salir a votar, con amor, con pasión y vamos a una gran victoria el próximo 6 de diciembre (…) Vamos a ver quien puede más, el pueblo de a pie, el pueblo chavista, o ustedes (la oposición)», recalcó el presidente Maduro.

Aseveró que la oposición venezolana «manipula» las necesidades del pueblo venezolano, afectadas por las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y promovidas por la derecha venezolana. «Tratan de manipular la necesidad y el sufrimiento del pueblo, producto de las más crueles sanciones, del bloqueo más brutal que haya vivido un pueblo», recalcó.

«Hemos resistido, lo estamos enfrentando, y con la victoria de la Asamblea Nacional vamos a derrotar el bloqueo y las consecuencias criminales, y vamos a levantar a Venezuela, y la vamos a poner bella, floreciente», agregó.

Para estos comicios, están convocados más de 20 millones de venezolanos para elegir a los 277 nuevos diputados para la Asamblea Nacional para el período 2021-2026. Serán electos 144 diputados a la AN por sistema proporcional (52%) y 133 diputados por sistema nominal (48%). Participan en esta contienda 107 organizaciones políticas, 98 de oposición, 30 de ámbito nacional, 53 de espectro regional, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 regionales.