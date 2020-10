Vicepresidenta Rodríguez en Aquí con Ernesto Villegas: La Ley Antibloqueo es una convocatoria a la unión nacional para derrotar las sanciones

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que la Ley Antibloqueo propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es una convocatoria a la unión de todos los sectores productivos del país para hacer frente a las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Así lo expresó este domingo durante el programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de las plataformas digitales y transmitido por Venezolana de Televisión.



Explicó que se trata de una normativa para el desarrollo armónico de la economía y el ejercicio de la autodeterminación y soberanía, dirigida a generar ingresos al país, los cuales estarán destinados a: reforzar el sistema de compensación de remuneraciones de los trabajadores, consolidar el sistema de protección social, recuperar y mantener los servicios públicos, impulsar los motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana y recuperar la infraestructura en Venezuela.

A su juicio, este instrumento legal es sumamente necesario, tomando en cuenta que entre los años 2013 y 2020 el país ha perdido el 99% de sus ingresos como consecuencia del bloqueo económico.

En este sentido, explicó que entre los objetivos estratégicos de la Ley Antibloqueo está la captación de inversión internacional, que se realizará bajo confidencialidad y protección para motivar la participación de inversionistas, que por miedo a las sanciones se han limitado a establecer negocios con la nación bolivariana, pese al enorme potencial en recursos naturales que tiene el país.

“Esta ley quita el velo del bloqueo para que inversionistas nacionales e internacionales puedan tener un desarrollo seguro en el país”, puntualizó.

Además, indicó que de ninguna manera esta normativa plantea la desaparición del bolívar como moneda en curso legal o su reemplazo por una moneda extranjera, pues nuestra política económica y financiera está en base al bolívar.

Delitos de lesa humanidad

La vicepresidenta de la República señaló que las sanciones representan delitos de lesa humanidad, porque han sido una política sistemática de agresión que afectan a todo el pueblo venezolano, sin distingo de ningún tipo.

Resaltó que el propio Gobierno de EEUU confesó que el sufrimiento causado a la población es un daño colateral del plan de la Administración gringa para derrocar al presidente Nicolás Maduro, desconociendo, de esta manera, la voluntad de los venezolanos.

Asimismo, calificó como una vergüenza que líderes de la extrema derecha en el país, como Julio Borges y Carlos Vecchio, pidan más sanciones contra Venezuela, ya que estos están en el exterior y no se ven afectados por las mismas.

“Julio Borges vive en una mansión en Bogotá, Carlos Vecchio vive en una mansión en Washington, pero ellos pidieron las sanciones y no viven en Venezuela. Es una vergüenza, no les importa, porque a ellos no les afectan (…) Esos mismos son los que piden invasión y que caigan bombas en el país, porque a ellos no le van a caer las bombas”, manifestó.

Igualmente, cuestionó la actuación del prófugo de la justicia Leopoldo López, quien, a pesar de haber recibido el beneficio de arresto domiciliario, optó por planificar y ejecutar planes terroristas contra la patria.

“Leopoldo López ha sido una de las personas que más daño le ha causado a toda Venezuela, con sus acciones extremistas y terroristas. Es un personaje que está todos los días planificando acciones violentas contra Venezuela. Él y su esposa son los principales artífices del bloqueo”, subrayó.

Aseguró que a estas personas que han conspirado contra su pueblo les llegará la justicia y tendrán que pagar por todo el daño perpetrado a su propia nación.

La funcionaria reiteró que el Gobierno Bolivariano ha hecho esfuerzos permanentes para que la oposición extremista abandone la senda de la violencia y se enmarque en los caminos democráticos que contemplan la Constitución.

Ejemplo de ello, citó el proceso de diálogo que se llevó a cabo en 2018 en Santo Domingo, donde participó como mediador el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En dicha ocasión, al momento de la firma del acuerdo, la oposición recibió una llamada desde los Estados Unidos y abandonó la negociación.

Pandemia de la Covid-19

Sobre la pandemia de la Covid-19, Rodríguez resaltó que el coronavirus es una enfermedad nueva, que la humanidad no conoce y que todavía no tiene una cura definitiva. Sin embargo, comentó que ya existen tratamientos que se complementan y son eficaces para tratar el virus, además, varias vacunas están en fase 3 de ensayos clínicos, como la vacuna rusa Sputnik V en Venezuela.

“Esto sin duda alguna va a marcar un hito en el desarrollo del tratamiento de esta enfermedad, la posibilidad de prevenir. Pero sabemos que la pandemia se llevó todo el año 2020. Nadie se imaginaba que esto iba a tener duración de un año, el impacto que ha tenido en la economía, en la vida psicológica de las personas que hemos tenido que modificar nuestra forma de vida. Ya sabemos que todo el 2020 fue tomado por la Covid-19”, agregó.

Desestimó los ataques a la vacuna rusa, pues solo responden a un tema político y no de salud. “Científicamente la vacuna no ha tenido ningún tipo de complicación, es una gran vacuna”, puntualizó.

Destacó que el jefe de Estado venezolano actuó de manera rápida y efectiva al decretar el Estado de Alarma con la aparición de los primeros contagios en el país.

Subrayó que gracias a esto y a la disciplina del pueblo venezolano, que ha decidido cuidarse, la nación ha logrado el control de la curva de contagios.

“Tengo profunda satisfacción de lo que ha sido la disciplina del pueblo venezolano, hemos aprendido a cuidarnos, a usar el tapaboca, el espaciamiento físico. (…) Venezuela decidió cuidarse y es lo que ha significado un aspecto muy importante para el control de la curva”, añadió.

Confianza recíproca

Rodríguez hizo referencia a la admiración y orgullo que siente hacia el presidente de la República, Nicolás Maduro, de quien -aseveró- ha obtenido importantes aprendizajes y enseñanzas. “Me siento profundamente orgullosa de que Venezuela lo tenga como Presidente. Es un Presidente que viene de las luchas del pueblo, nació y se forjó en el pueblo”, comentó.

Aseguró que lejos de los intentos de la derecha por desprestigiar su figura, el presidente Maduro es una persona muy preparada: “Quienes han querido desconocer su preparación, lo han subestimado, y afortunadamente ha quedado demostrado que se han equivocado”.

Asimismo, agradeció la confianza que el Mandatario Nacional le ha brindado al delegarle importantes responsabilidades como la Vicepresidencia de la República y, más recientemente, el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

Elecciones del 6-D

Sobre las elecciones parlamentarias, Rodríguez afirmó que el próximo 6 de diciembre el pueblo venezolano saldrá victorioso a recuperar el Poder Legislativo y, con ello, restaurar la estabilidad política perturbada por la extrema derecha.

“Vamos a ganar por la felicidad de nuestro pueblo, vamos a ganar porque los que ganaron en 2015 lo hicieron para ocasionar todo este sufrimiento; fueron los que articularon las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela, el bloqueo salvaje que hay contra nuestro país. El 6 de diciembre será nuestra venganza personal con mucho amor por la felicidad de Venezuela”, precisó.

La vicepresidenta aplaudió el espíritu democrático y la resistencia que ha demostrado la población venezolana, la cual se mantiene en pie con dignidad y valentía, en defensa de su soberanía y autodeterminación. “El pueblo venezolano ha sido el gran héroe de esta historia. Ha sabido responder y no se ha dejado extorsionar y chantajear”, enfatizó.

Además, cuestionó que algunos actores políticos, como la Unión Europea, hayan manifestado no respaldar las elecciones parlamentarias. “Nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirles permiso a nadie para que el pueblo vote. El pueblo ejerce su soberanía”, subrayó.

Persecución política y asesinato de su padre

Rodríguez habló sobre los duros momentos que enfrentó su familia por la persecución política contra su padre durante la Cuarta República, quien fue asesinado el 25 de julio de 1976, por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

“Eran momentos de mucha convulsión, previo al asesinato de mi padre, fuimos una familia muy perseguida. Mi papá estuvo preso dos veces. (…) Tengo una condición pulmonar derivada de que, teniendo dos años, fuimos a visitar a mi papá y lanzaron una bomba en el cuarto, terminando Jorge y yo con afecciones pulmonares de esa situación”, expresó.

Relató que para el momento de la pérdida de su padre tenía apenas 7 años y aunque aún seguía la persecución constante por parte de la Disip, su madre fue su guiatura para lograr entender lo que estaba aconteciendo. “Mi mamá compensó la pérdida de la presencia de mi papá con su ejemplo. Íbamos al cementerio todos los días, mi mamá allí organizaba círculos de estudio para que nosotros fuéramos entendiendo el contexto político que vivía Venezuela y el porqué del asesinato de nuestro padre”, detalló.

Asimismo, la funcionaria desestimó los señalamientos de algunos personeros de la derecha, quienes afirman que su carrera política se debe a un sentimiento de venganza por el asesinato de su progenitor.

“Mi madre nos inculcó un profundo amor por el país, respeto por las personas, la igualdad de las personas, y sobre todo la dignidad de cualquier ser humano, indistintamente de cómo piense. A la derecha en general, no solo a la venezolana, les impulsa el odio. La base del fascismo es el odio y el rencor. Nosotros quienes pensamos en un modelo de sociedad de justicia y de equidad, creemos en la igualdad de las personas, de los seres humanos y el amor es la base de ese proceso de transformación, si no fuese el amor el motor que nos impulsa, no estaríamos en construcción”, subrayó.

En este sentido, indicó que la Revolución Bolivariana fue la venganza personal amorosa, por la igualdad, el acceso a la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda y a la educación. “Significa nuestra venganza en revolución, porque fue lo que nosotros siempre soñamos cuando niños: vivir en la posibilidad de construir un mundo distinto”, añadió.