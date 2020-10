Gobernador Héctor Rodríguez en Aquí con Ernesto Villegas: La Ley Antibloqueo apunta a enfrentar crisis con los pies sobre la realidad

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que la Ley Antibloqueo presentada esta semana a la Asamblea Nacional Constituyente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, permitirá enfrentar con los pies en la tierra la coyuntura económica actual que vive el pueblo venezolano, producto del asedio impulsado por el Gobierno de los Estados Unidos. Así lo expresó este domingo durante el programa Aquí con Ernesto Villegas, conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura a través de las plataformas digitales.

Texto: Prensa MPPC

Señaló que esta ley no puede verse como una traición, sino como una jugada táctica, pues la actual situación obliga al Estado a tomar acciones tácticas, sin dejar de lado la estrategia que es mantener el Proyecto Bolivariano, para poder avanzar y superar el ataque del más poderoso imperio, liderado por el Gobierno más racista y supremacista que es los EEUU.

Héctor Rodríguez entrevistado en Aquí con Ernesto Villegas, 4 octubre 2020

Mire este video en Youtube

“Creo que el Presidente está haciendo lo correcto; debemos acompañarlo con muchísima inteligencia, debemos romper y superar este bloqueo, y construir el camino del proyecto bolivariano que es multipolar, antiimperialista, latinoamericano, socialista, de igualdad, de justicia, de condiciones de vida materiales y culturales de nuestro pueblo”, puntualizó.

El gobernante local precisó que antes del bloqueo financiero, el país percibía un ingreso de más de 50 mil millones de dólares, sin embargo, este año apenas han ingresado 300 millones de dólares, es decir, el Estado venezolano ha perdido más del 90% de sus ingresos.

Sostuvo que, si bien, debemos sentirnos orgullosos de ser un país petrolero, Venezuela cuenta con otros importantes recursos que permitirán fortalecer el aparato productivo del país, producir lo que necesitamos y dejar de depender de las importaciones que es lo que nos hará superar el bloqueo.

Asimismo, Rodríguez destacó la valentía y el espíritu heroico de los venezolanos, que han resistido dignamente con paciencia y consciencia infinita, luchando día a día, para hacer frente a los ataques por parte del imperialismo, que han impactado considerablemente la economía y cotidianidad en la nación bolivariana.

“Si no hubiésemos evolucionado en el nivel de consciencia, todo el esfuerzo en materia de cultural, el plan de lectura, la masificación de la educación, el discurso político, creo que no hubiese sido posible transitar este bloqueo sin los niveles de consciencia y paz social que hemos transitado”, subrayó.

Por eso, rechazó que algunos políticos pretendan hacer proselitismo con los problemas que enfrentan los venezolanos actualmente. “Tú no puedes hacer proselitismo político con el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo para superar las dificultades. La gente está pidiendo que te pongas con ellos a resolver los problemas”, afirmó.

“Chávez para mí es un padre”

El gobernador Héctor Vicente Rodríguez Castro, quien nació de ocho meses el 26 de marzo de 1982 y se confiesa “acelerado”, aseveró que el comandante Hugo Chávez Frías fue un padre para él, con quien tuvo una intensa relación de admiración y de quien obtuvo gran parte de su formación política, como parte de la generación del 2007. “Mi relación no fue solo en lo político, él me trató como un hijo, para formarme, para acompañarme”, comentó.

En este sentido, destacó que su partida le dejó un gran vacío físico y emocional; sin embargo, siempre mantiene presente sus enseñanzas, charlas y reflexiones, especialmente en los momentos más difíciles. Asimismo, indicó que el comandante Chávez en estos momentos estaría orgulloso de su pueblo, que en medio de las dificultades no se ha divido ni acobardado.

Además, resaltó el papel trascendental que la Revolución Bolivariana le ha dado a las nuevas generaciones, como piezas clave para el desarrollo de la patria y la consolidación de un mundo multipolar, soberano y unido, a través de la combinación de la juventud y la experiencia.

Rodríguez también hizo referencia a algunos momentos duros de su vida, entre ellos, el accidente en moto que sufrió hace unos años y que a pesar de varias operaciones le dejó algunas complicaciones en su pierna izquierda. De acuerdo con el gobernador, esta situación fue mucho más compleja que superar el contagio de Covid-19, pues significó años de angustia para su recuperación.

Confesó que cuando se siente agobiado piensa en las dificultades que sufrió el Libertador Simón Bolívar, hace 200 años, por ejemplo, cuando tuvo que cruzar con sus hombres la Cordillera de Los Andes, para llevar adelante la lucha independentista.

Trump o Biden

Rodríguez enfatizó que más allá del candidato que gane en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre, entre Donald Trump o Joe Biden, Venezuela enfrentará por años al proyecto imperialista que impulsa el bloqueo, pues mantendrá firmes sus banderas de democracia, soberanía y antiimperialismo.

Aclaró que esto no significa que el país esté en contra de Estados Unidos, pues hay una importante admiración por su cultura, su ciencia y su deporte, pero sí “somos defensores de nuestra soberanía, del equilibrio del universo, de un mundo multipolar”. Enfatizó que pese las pretensiones del imperio gringo, Venezuela va a superar el bloqueo, gracias a los altos niveles de consciencia del pueblo, al impulso del aparato productivo y la reconstrucción de las relaciones internacionales, con base en el respeto.

Aclaró que “la única contradicción que Venezuela tiene con EEUU es que no nos dejamos someter, que Venezuela no es un perrito faldero, y gane quien gane no se va a superar esa contradicción”. Además, cuestionó la irresponsabilidad del actual Gobierno norteamericano frente a la pandemia de la Covid-19, pues a diferencia de Cuba –nación que ha demostrados su solidaridad con los demás países-, EEUU ha querido responsabilizar a otros de sus problemas e, incluso, ha abandonado la Organización Mundial de la Salud.

Gestión en Miranda

Sobre su gestión al frente del estado Miranda, destacó el arduo trabajo y esfuerzo colectivo que se ha logrado dentro de la entidad, especialmente gracias al protagonismo de la gente. Indicó que Miranda era el estado con los índices de violencias más altos de Venezuela, no obstante, actualmente se ha logrado recobrar la tranquilidad y paz en la población.

Ejemplo de ello, es que la tasa de secuestros y homicidios en la entidad ha bajado considerablemente. Uno de los indicadores de inseguridad era que había 15 secuestros semanales y su gestión ha logrado bajarlo a 0,2 en los últimos tres años, gracias a que se han fortalecido los organismos de seguridad de la entidad y a la disposición de las distintas instancias regionales.

Señaló que en la gestión que le antecedió, la de Henrique Capriles, hubo un desgobierno absoluto, pese a que en ese momento no existía el bloqueo económico actual y que manejó un presupuesto en abundancia.

Diálogo y elecciones parlamentarias

El gobernador destacó la importancia de apoyar el proceso de diálogo en el país, pues sostuvo que el bloqueo y las sanciones afectan a todos los venezolanos, sin distinción política. “El chavismo está dispuesto a hacer todo lo que la Constitución permita para que la solución de los problemas de Venezuela se resuelva en paz, democracia y soberanía”, aclaró.

Indicó que la oposición extremista, por su ambición de poder, ha dirigido todos sus esfuerzos contra el pueblo, sin medir las consecuencias. Agregó que los problemas deben se arreglados por los venezolanos, en paz y democracia, y que no se puede aspirar a que desde afuera se solucionen las dificultades.

Sostuvo que la abstención por parte de un sector de la derecha, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, solo es una excusa de la oposición para ocultar sus fracturas internas. “No podemos poner en riesgo la dinámica constitucional de Venezuela por los problemas internos de la oposición, cuyo problema de fondo es que no tiene cara para darle a sus electores porque abandonó a las comunidades”, enfatizó.

Aseguró que el pueblo venezolano necesita una nueva Asamblea Nacional (AN), para que sea el epicentro del cambio que necesita el país.

“Estas elecciones son la oportunidad para hacer el cambio necesario de la AN, y que en esa AN existan nuevas caras, nuevas voces y dirigentes. La AN será el epicentro del cambio que necesita el país para derrotar el bloqueo, para derrotar las sanciones, para recuperar la economía. (…) No nos quedemos anclados en el pasado, Juan Guaidó es el pasado, la Asamblea Nacional es el futuro. Debemos dejar atrás los tiempos de confrontación y construir un espacio de diálogo y de construcción colectiva de las nuevas soluciones”, puntualizó.

Educación a distancia

Entre los distintos cargos públicos que ha ejercido este joven que surgió del movimiento estudiantil del año 2007, está el de ministro de Educación que ejerció en 2014. Respecto del debate plateado actualmente en cuanto a la educación a distancia en un país que tiene problemas para el acceso a internet, Rodríguez afirmó que internet es una herramienta, pero que no es la única que permitirá el acceso a la educación.

“También están la radio, la televisión y la organización popular”, afirmó y reflexionó respecto de la posibilidad de que la educación como hecho social en el cual está involucrado toda la familia salga fortalecido de este momento actual de pandemia.