Jorge Rodríguez invita a Bachelet a constatar fortaleza del proceso electoral del 6D

Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Darío Vivas, invitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a acompañar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y constatar la fortaleza de este proceso electoral con el cual se renovará a la Asamblea Nacional.

Texto: AVN

En varios mensajes escritos en la red social Twitter, Rodríguez rechazó las declaraciones que este viernes ofreció Bachelet, en las que manifiesta su preocupación por “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral”, recoge la agencia EFE.

Bachelet también expresó dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional, supuestamente «sin un proceso inclusivo de consulta previa» y pidió a Venezuela seguir trabajando para «alcanzar condiciones para el desarrollo de unos procesos electorales creíbles, libres y equitativos».

Es por ello que Rodríguez recordó que para los comicios parlamentarios están convocados 107 partidos políticos, de los cuales 98 son de oposición, así como 14 mil candidatos, 13 mil de los cuales vienen de las filas de organizaciones políticas opositoras.

“Venga, mire las fortalezas de nuestro sistema electoral y nuestra democracia, no le tenga miedo a la verdad, convénzase con hechos, y no con basura escrita por funcionarios tarifados. Por qué no asiste Usted a acompañar al pueblo de Venezuela en la elección constitucional del parlamento el próximo 6 de diciembre? Va contra los planes de Trump y sus satélites de atacar una elección que es mucho más eficiente que las que, por ejemplo, se darán en EEUU el 3 de noviembre?”, indica uno de los mensajes difundidoS por el jefe del comando de campaña en la red social.

Rodríguez subrayó que nuestro país cuenta “con un sistema electoral automatizado, seguro y eficiente, certificado por el centro Carter y la Unión Europea”.

Sra @mbachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos a una elección libre y sin injerencias: servirá de algo que le diga que a las elecciones del 6D concurren 107 partidos, 98 de ellos de oposición, y más de 14 mil candidatos? — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 25, 2020

Tiene alguna utilidad que denuncie la intromisión de las “manos peludas” que pululan en su oficina, siempre dispuestas a mentir sobre Venezuela, su pueblo y su democracia? — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 25, 2020