Maduro: En las elecciones por la Asamblea Nacional triunfó la paz y el GPP

“Hemos triunfado por el camino de la paz y la constitución gracias a la alianza perfecta de la unión del Gran Polo Patriótico (GPP), de los 9 partidos y de los movimientos sociales”, expresó este jueves el Presidente Nicolás Maduro, durante un Encuentro con diputados y diputadas electos en la Asamblea Nacional. El jefe de Estado aseguró que hay mucho que aprender del proceso electoral, “primeras elecciones hechas en pandemia, con ausencia de combustible debido a la guerra brutal contra Pdvsa, con una guerra brutal contra la economía de las familias venezolanas y una oposición dividida y sin embargo salimos victoriosos”, detalló.

Texto: Últimas Noticias

Aseguró que desde EE.UU. se buscaba la abstención reiteradamente. “a pesar de los debates no logramos la participación que se esperaba. Sin embargo esos debates que se hacían los jueves en televisión reflejan lo que será el debate en la nueva Asamblea Nacional”. Ratificó su agradecimiento a los jefes y jefas de calle que lograron la participación para que se ganará la mayoría en la Asamblea Nacional, “para conseguir recuperar la Asamblea Nacional en paz bajo los parámetros de la democracia”.

Anunció que el 42% de los ganadores son mujeres y el otro 42% son jóvenes menores de 30 años.

También dijo que la próxima semana tendrá reunión con la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a fin de proponer el Congreso Nacional del Partidos para acordar el plan de trabajo político hasta el 2030.

Plan 200

Maduro convocó a los 253 diputados electos al “Plan 200 de la Asamblea Nacional” (AN) el cual arrancará desde enero del 2021 para establecer un diálogo, encontrar consensos y soluciones para aplicarlas de manera inmediata. Informó que él mismo será en una AN de puertas abiertas con una mesa política, social, cultural, económica, religiosa y nacional “para debatir de manera particular y especializada acciones de recuperación y reconstrucción de Venezuela en todos los ámbitos de la vida nacional”, expresó el Jefe de Estado.

“La Asamblea Nacional tiene que ser el epicentro de la reconciliación, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos y de soluciones”, recalcó. En ese sentido hizo un llamado a los diputados y diputadas electos que lo ayuden en “el combate contra la corrupción, contra el burocratismo, por una rectificación profunda de la Revolución Bolivariana”. Cabe destacar que el nombre de “Plan 200” se debe a que se efectuará en los primeros 200 días del próximo año 2021 y en conmemoración al Bicentenario de la Batalla de Carabobo.

“La Asamblea Nacional tiene ahora la capacidad para representar a Venezuela en un gran diálogo internacional y buscar el respeto de nuestra soberanía, la reconstrucción de las relaciones internacionales”, enfatizó el presidente Maduro.

Reiteró a los nuevos parlamentarios a recuperar y reparar todo el daño hecho por la extrema derecha en estos últimos cinco años. “Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad e ir a la profundidad del pueblo. Les pido a ustedes la máxima lealtad por las batallas que están por venir. ¡Hay futuro en esta Patria hermosa! (…) “No va ser fácil recuperar todo el daño que esta gente hizo en estos 5 años, dejan la Asamblea Nacional destruida, fracasada, desarticula, desprestigiada y les toca a ustedes iniciar un trabajo de reconstrucción de las bases mismas del Parlamento”, destacó.

Congreso del Psuv

Maduro también anunció que convocará para primer trimestre de 2021 Congreso de la tolda roja para revisar plan de batalla hasta el 2030. Detalló que la próxima semana efectuarán las reuniones con la dirección nacional del partido para elevar la propuesta de revisar el plan de batalla hasta el año 2030, la política, ajustes, y mejoras “para rectificar lo que hay que rectificar en el manejo de la fuerza de batalla”.

En la jornada también participaron mediante videoconferencia algunos diputados electos el 6D. El titular del PSUV ratificó su agradecimiento a los jefes de calle, de comunidades, a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y a todos los militantes y líderes de base del GPPSB del país por el esfuerzo realizado durante las elecciones parlamentarias, lo que permitió una elección democrática, libre y en paz.

Revisión a la maquinaria electoral

El Presidente de la República pidió una revisión de la maquinaria del Gran Polo Patriótico de cara a las elecciones de gobernadores en el 2021. “Quiero una revisión de cómo funcionó toda la maquinaria, qué funcionó y qué no funcionó, no nos podemos caer a cobas”, expresó.

Llamó a retomar el uno por 10 y pidió apoyo a los parlamentarios electos para trabajar el tema económico y superar las sanciones contra el país. Recalcó que la participación en los comicios legislativos fue de 32 %; modesta y que merece un reconocimiento. “Obtuvimos una victoria con 70 % de los votos. Es una victoria por toda la línea, apreciable e importante”, agregó.

“Quiere que me ayuden en el combate a la corrupción, en los problemas de la población, en la economía para que se abran las compuertas hacia la paz”, sentenció el presidente.

Pidió máximo lealtad al pueblo por los cinco años que vienen, “no será fácil levantar la Asamblea Nacional después que la saquearon y la dejaron desarticulada”, dijo.