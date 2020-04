Bernie Sanders se retira de la carrera presidencial en Estados Unidos

El senador estadounidense Bernie Sanders ha suspendido su campaña para la nominación presidencial demócrata 2020. Sanders hizo el anuncio en una conferencia telefónica con su personal. «Hoy cancelo mi campaña, pero aunque la campaña termine, la lucha por la justicia continúa«, escribió Bernie Sanders en su Twitter.

Texto: RT y AVN

Sanders aseguró en su declaración que la decisión de retirarse de la carrera ha sido «difícil y dolorosa». El senador explicó que en un país afectado por la crisis no puede continuar una campaña que no será exitosa. «Desearía poder darles mejores noticias (…) pero el camino hacia la victoria es prácticamente imposible (…) Esta batalla por la nominación democrática no será exitosa», aseguró. «Si creyera que tenemos un camino visible para la nominación, ciertamente continuaría la campaña, pero no es así», continuó.

El senador por el estado de Vermont ha sido el último rival del exvicepresidente Joe Biden para convertirse en el candidato demócrata en las próximas elecciones en EE.UU. Sanders indicó que Biden es «un hombre decente» con el que trabajará «para hacer avanzar ideas progresistas».

La retirada de Sanders se da después de una serie de derrotas ante Joseph Biden, refiere el diario The New York Times. El senador Bernie Sanders vio evaporarse su fuerte liderazgo en las primarias demócratas cuando el establecimiento del partido se alineó rápidamente detrás de su rival Joe Biden.

Su retirada de la carrera presidencial se produce solo un día después de las primarias demócratas en Wisconsin, donde es probable que Biden gane al senador. Debido a la pandemia del Covid-19, algunos estados se vieron obligados a posponer las primarias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este miércoles la decisión del demócrata Bernie Sanders de retirarse de la carrera presidencial. «¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren (precandidata demócrata que se retiró a comienzos de marzo). ¡Si no fuera por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados el supermartes!», tuiteó el mandatario minutos después del anuncio de Sanders.