Gobierno ordena el confinamiento de dos municipios de Nueva Esparta, luego de que una escuela de béisbol violara la cuarentena y generara 20 nuevos casos de coronavirus

El gobierno venezolano anunció el confinamiento de dos municipios del estado Nueva Esparta, luego de que veinte personas en el municipio Gómez de dicho estado, trabajadores y participantes de una escuela de béisbol infantil y juvenil, resultaran positivo en las pruebas de coronavirus Covid-19 tras haber violado la cuarentena social decretada por el ejecutivo el pasado mes de marzo. Así lo informó el vicepresidente de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez quien informó que el director de la escuela fue pasado al Ministerio Público por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro. En total se registraron 23 nuevos casos este viernes.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Rodríguez informó, en el parte diario de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 emitido este viernes 17 de abril en la noche, que el 15 de abril los equipos de la misión médica cubana estaban en el sector Pedro González, municipio Gómez del estado Nueva Esparta, realizando las visitas casa por casa, cuando se encontraron «con una escuela de béisbol que reclutan a jóvenes para jugar en el exterior».

Informó que allí estaban 63 personas violentando la cuarentena: «35 deportistas entre los 12 y 19 años de edad, y el resto eran trabajadores, instructores y personal de cocina».

Algunos de estos jóvenes y el dueño de la escuela habían viajado a República Dominicana y Estados Unidos recientemente. Dos de las personas que viajaron a República Dominicana, a su regreso, venían contagiadas y asintomáticas, y se dirigieron a esta escuela de béisbol, contagiando a los demás. Señala Jorge Rodríguez que, si se hubiera respetado la cuarentena, sólo habría 2 nuevos casos y no veinte personas contagiadas. «Como no se reportó, y no se cerró esta escuela de béisbol, estas personas contagiaron a unos y otros, y tenemos que contar 20 nuevos casos».

Los contagiados son trabajadores de 30 años, 48 años, 23 años, 46 años, 26 años y el restante son jóvenes entre 12 y 15 años. Los 20 contagiados están hospitalizados en Centros de Diagnóstico Integral y hospitales centinelas. Señala que la isla de Margarita cuenta con camas para todos los casos que puedan ocurrir, incluyendo hoteles para aislar casos de personas asintomáticas.

Dueño pasado al Ministerio Público

«El Presidente Nicolás Maduro se comunicó con la Fiscalía General de la República y puso a sus órdenes al dueño de la escuela de béisbol, por haber violado la cuarentena social y colectiva», explicó Rodríguez. «El señor, dueño de la escuela, al hacer la declaración, señala que un epidemiólogo de la Gobernación de Nueva Esparta había visitado la escuela de béisbol el 22 de marzo y el 6 de abril, y dio el visto bueno a que la escuela siguiera abierta, violentando la cuarentena», denunció indignado.



«Es temerario e irresponsable» que este epidemiólogo de la Gobernación de Nueva Esparta haya acudido y «constatado una situación tan irregular, que ponía en peligro la vida de niños y trabajadores», y no haya informado a las autoridades nacionales, destacó el vicepresidente de comunicación, quien reiteró que la lucha contra el Covid-19 no tiene color político.



Confinamiento y pesquisas

Al respecto, el también ministro de comunicación informó que el Presidente Maduro decidió enviar a la viceministra de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Marisela Bermúdez, como directora de epidemiología interventora de la dirección de salud del estado Nueva Esparta. Se abrirá una investigación administrativa y, si es necesario, penal, contra el epidemiólogo que supuestamente autorizó que la escuela de béisbol continuara abierta, y que «puso en peligro la vida de todos los habitantes del municipio Gómez y de todo el estado Nueva Esparta».

También informó que se ordenó el confinamiento de los habitantes de los municipios Gómez y Maneiro del estado Nueva Esparta, «de manera que no vaya a haber migraciones ni internas ni fuera de la isla de Margarita, para que no se siga diseminando la infección», recordándose que en el municipio Maneiro también hubo un brote importante a partir de los trabajadores de la alcaldía de dicho municipio.

Indicó que la Fuerza Armada, las brigadas del Ministerio de Salud y la Misión Médica Cubana están realizando pesquisajes a la totalidad de los habitantes de los municipios Gómez y Maneiro del estado Nueva Esparta. El foco en el municipio Maneiro de Nueva Esparta «sigue vivo», dijo Rodríguez, y deben chequearse todos los habitantes del municipio, por su salud y su seguridad.

Se inspeccionarán todas las escuelas de béisbol

Por otro lado, Rodríguez informó que este sábado se iniciará un proceso de inspección a las 152 escuelas de béisbol diseminadas en todo el territorio nacional, para constatar que no se repita una situación como la vivida en la escuela de béisbol del estado Nueva Esparta. «Absolutamente todas las instituciones de internado o semi-internado que no hayan cumplido con la cuarentena, deben cumplirla de inmediato», indicó Rodríguez. «Los muchachos deben estar en sus viviendas con sus familias, en situación de aislamiento social y colectivo».

23 nuevos casos en total

Además de los 20 casos de Nueva Esparta, Rodríguez informó de otros 3 casos:

Una señora de 38 años entró en la frontera desde Colombia y, en el proceso de despistaje en San Antonio del Táchira, resultó positiva. Vive en Yaracuy.

Hombre de 21 años en el estado Miranda. Está ingresado en el CDI de Hoyo de la Puerta, se inició tratamiento con cloroquina. Es trabajador de uno de los pacientes que resultó positivo en Los Roques.

Mujer de 27 años de Alto Barinas, esposa de una persona que resultó positiva, proveniente de un viaje en el exterior. Se mantuvo en aislamiento al diagnosticar a su esposo, pero al realizar la prueba se determinó que tenía infección.

En total, van 227 casos de coronavirus Covid-19 detectados en el país, de los cuales hay 113 personas recuperadas y 105 casos activos (46 en CDI, 36 en hospitales, 21 en clinicas privadas y 2 en hoteles). Informó que se han realizado 299.714 pruebas de coronavirus Covid-19 hasta el momento.