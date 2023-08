Vicepresidentes de Venezuela y la India se reúnen en Nueva Delhi

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con su homólogo de la República de la India, Shri Jagdeep Dhankhar, con el fin de afianzar y mantener lazos de cooperación económica que permitan avanzar en el desarrollo de ambos países.

Texto: Prensa Minfinanzas / Foto: Juan Carlos Martínez

La reunión se llevó a cabo tras la participación en el IX Cónclave India – América Latina y el Caribe, en Nueva Delhi, y en el marco de las nuevas alianzas que se avecinan, siendo el tema principal fortalecer las relaciones entre las dos naciones para vigorizar la asociación comercial.

A través de la red social X (antigua Twitter), el vicepresidente de la República de la India informó que la reunión sostenida sirvió para generar nuevas oportunidades de crecimiento para ambos Estados.

H.E. Ms. Delcy Rodríguez, Executive Vice-President of the Bolivarian Republic of Venezuela, met the Hon'ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar at Upa-Rashtrapati Nivas today.

Discussions between both leaders focused on strengthening the cordial relations between India and… pic.twitter.com/PxMoQl2BVH

— Vice President of India (@VPIndia) August 3, 2023