La India aluniza con éxito una nave espacial en el polo sur de la Luna, por primera vez en la historia

Este miércoles 23 de agosto, la nave espacial india Chandrayaan-3 llegó exitosamente cerca del poco explorado polo sur de la Luna. Aunque se convierte en la cuarta nación en llegar al satélite natural de la Tierra, esta es la primera vez que un programa espacial alcanza esa parte del terreno accidentado que dificulta el alunizaje. La hazaña, que no había sido alcanzada por ninguna otra nación, ocurre pocos días después del fallido intento de Rusia.

Texto: Agencias y France24

El programa espacial indio hace historia. El Chandrayaan-3, que significa “nave lunar” en sánscrito, situó su módulo de aterrizaje Vikram cerca del poco explorado polo sur de la Luna.

El exitoso arribo tuvo lugar este 23 de agosto, casi seis semanas después de que la misión fuera lanzada frente a miles de espectadores. Aunque tardó más en llegar al satélite natural de la Tierra, en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970 que llegaron en cuestión de días, India se aseguró de lograr una hazaña inédita.

Y es que hasta ahora ningún otro país había específicamente alcanzado el polo sur de la Luna, un terreno descrito como accidentado que representa diversas dificultades para el alunizaje.

Personas de todos los rincones de la nación siguieron a través de televisión la operación, mientras rezaban en momentos en que la nave espacial se acercaba a la superficie. El primer ministro del país, Narendra Modi, observó el alunizaje desde Sudáfrica, donde asiste a la cumbre de los BRICS.

Está previsto que el Chandrayaan-3 realice una serie de experimentos durante al menos dos semanas. Entre ellos, un análisis espectrómetro de la composición mineral de la superficie lunar.

“Posarse en el polo sur (de la Luna) en realidad permitiría a India explorar si hay hielo de agua en la Luna. Y esto es muy importante para los datos acumulativos y la ciencia sobre la geología de la Luna”, subrayó Carla Filotico, directora general de la consultora SpaceTec Partners.

Este fue el segundo intento de India de llevar una nave espacial a esa parte del satélite natural de la Tierra y se produce menos de una semana después del fracaso de la misión rusa Luna 25.

Chandrayaan-3 está configurado para proporcionar datos a la comunidad científica en India sobre el suelo y las rocas en el sur de la Luna, junto con sus composiciones químicas y elementales. Para cumplir estos objetivos, la nave espacial contó con un presupuesto de 74 millones de dólares.

