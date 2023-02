Pueblo Bolivariano participó en el conversatorio para conmemorar el Caracazo del 27 de Febrero

Las autoridades del Gobierno Nacional y los líderes del Poder Popular realizaron este lunes un conversatorio en conmemoración al Caracazo del 27 de febrero 1989.

La actividad se efectuó desde el Cuartel San Carlos, en Caracas, y contó con la participación de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, Ministro del Poder Popular para las Comunas, Jorge Arreaza, historiadores y víctimas.

En el encuentro, la Vicepresidenta Ejecutiva destacó que «El Caracazo es una verdadera expresión del hartazgo del pueblo venezolano a las políticas neoliberales, al paquetazo que pretendió imponer Carlos Andrés Pérez junto al Fondo Monetario Internacional en Venezuela».

Rodríguez explicó que «Fue el producto, la acumulación de la conciencia política de nuestro pueblo que venía también de padecer la traición con el pacto de punto fijo y la dictadura de Marco Pérez Jiménez».

Recordó que «El 27 de febrero el pueblo dijo ya basta, no más, tiene que haber un cambio, y luego llegó la rebelión del 4 de febrero de 1992, y surgió un cambio en la República con el Comandante Chávez». Precisó que «Venezuela es un País desde su origen, profundamente antiimperialista, no nos gobierna ningún poder del pueblo Venezolano, no hay poder superior sino el de Dios, no puede ningún gobierno extranjero a venir a dar órdenes al pueblo venezolano».

Finalmente, la vicepresidenta venezolana comentó que «estamos sumando las décadas de historia, desde Monroe y Bolívar a la Revolución Bolivariana contra los intereses imperiales que pretenden someter a nuestro pueblo». Añadió: «Venezuela siempre ha sido estado allí en la mesa de los imperios, de sus planes criminales por apoderarse de sus grandes riquezas y por derrotar el proyecto histórico de lo que significa un pueblo rebelde».

