La actriz Emma Watson se solidariza con Palestina pero es acusada de «antisemita» por funcionarios israelíes

La actriz británica Emma Watson, protagonista de la saga Harry Potter en la cual interpretó al personaje Hermione Granger, publicó el pasado 2 de enero en su cuenta de Instagram, una imagen y un mensaje en solidaridad con el pueblo palestino, lo cual desató críticas que la señalaron como supuesta antisemita, pero también un amplio apoyo de personas en las redes sociales.

Texto: Alba Ciudad (LBR), Al Jazeera y HispanTV

La imagen mostrada por Watson fue publicada originalmente en mayo del año pasado por el Colectivo Bad Activism después de que Israel llevó a cabo una ofensiva mortal de 11 días en la Franja de Gaza, que se encuentra bajo sitio por su gobierno. En ese momento, varias celebridades se manifestaron en torno al conflicto, y figuras como Bella Hadid y Susan Sarandon publicaron mensajes en apoyo de los palestinos.

«La solidaridad no significa que nuestras luchas sean las mismas, o que nuestro dolor es el mismo dolor, o que nuestra esperanza contemple el mismo futuro. La solidaridad implica compromiso y trabajo, así como el reconocimiento de que, aunque no tengamos los mismos sentimientos ni las mismas vidas ni los mismos cuerpos, vivimos en un terreno común», escribió Emma Watson en sus redes sociales, citando a la académica y feminista británica Sara Ahmed.

La biografía de Watson en Instagram dice que su cuenta «ha sido tomada por un colectivo feminista anónimo».

La publicación hecha por Watson, que hasta el martes tenía casi un millón de «me gusta» y más de 89.000 comentarios, según el sitio web Al Jazeera, fue aclamada por los usuarios de las redes sociales a favor de Palestina. Muchos agradecieron a Watson por su apoyo, mientras que algunos agregaron los hashtags #FreePalestine y #PalestineWillBeFree a sus comentarios.

La controversia ocurre en un momento en el que la actriz ha vuelto a la palestra pública con motivo de los 20 años del estreno de la primera película de la saga y por el especial sobre la efeméride publicada en HBO Max, con entrevistas a sus protagonistas.

Mientras el movimiento palestino celebra el apoyo de una gran figura pública, representantes del gobierno israelí la acusan de supuesto antisemitismo. El comentario más polémico fue el que hizo el exembajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien escribió: «10 puntos para Gryffindor por ser antisemita», en referencia a la casa que pertenece el personaje de Watson en «Harry Potter».

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg

— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022