Escucha «Polo de los Impares» por Daisy Gutiérrez, Francisco Pacheco e Iván Pérez Rossi

Compartimos con nuestros usuarios y usuarias la canción «Polo de los Impares», con letra del maestro Rafael Salazar, interpretada por Daisy Gutiérrez, Francisco Pacheco e Iván Pérez Rossi. Género: Polo Oriental. Guitarra: Pedro Colombet.

El polo oriental es un género muy conocido en todo el oriente del país, en particular (pero no únicamente) en la isla de Margarita. Según TuCuatro.com, el ritmo se toca en compases de tres cuartos (3/4) de una manera apasible a una velocidad no muy elevada. Los versos se cantan sobre cuatro sencillos acordes que se repiten una y otra vez, mientras el cantante improvisa o recita alguna poesía. Puede ser tocado sólo con cuatro y maracas, pero ha sido adaptado para sonar en grandes ensambles e incluso en orquestas.