Más de 10 millones de personas se desplegaron en todo el territorio nacional en los «Carnavales felices 2020»

Venezuela tuvo un incremento del 43% en el turismo interno, destacando el estado La Guaira como estado receptor, así lo dio a conocer la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el paseo La Nacionalidad en los próceres, donde además detalló sobre el despliegue de 10 millones 296 mil personas en todo el territorio nacional.

Texto: Alba Ciudad (Angie Velez)

Felicitó a todo el pueblo venezolano que se desplegó durante este asueto 2020 y calificó Carnavales felices 2020, como un dispositivo que ha sido positivo durante la importante movilización en el disfrute de esta temporada.

“El pueblo venezolano movilizado en felicidad, movilizado para sus carnavales”, aseguró la vicepresidenta, quien además resaltó específicamente los Carnavales del Callao, Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad, quienes estuvieron en un despliegue de celebración de esta festividad tan importante.

Del mismo modo, Rodríguez hizo énfasis en relatar las noticias buenas de Venezuela y que la mediática mundial intenta ocultar, “siempre concentrados en inventar, en mentir, en falsear la verdad de Venezuela”.

Por otra parte el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y paz, Néstor Reverol, reconoció el gran trabajo que realizó todo el personal desplegado en estos carnavales felices 2020, orientados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Un despliegue que inició desde el pasado 20 hasta este 26 de febrero, en todo el territorio nacional, ocupando más de 17 troncales. Más de 2.740 puntos de control vial, más 2.700 puntos de atención médica en 325 ambulancias.

Asimismo destacó la paz con la que los y las venezolanas se desplegaron en todo el territorio nacional regresando a sus hogares y sitios de trabajo.

El ministro aprovechó para condecorar a algunos funcionarios destacados durante esta fecha carnestolendas, representando a los 184 mil hombres y mujeres que se desplegaron y garantizaron la seguridad integral de toda la población.

Uno de los estados más visitados en estos carnavales fue el estado La Guaira, así lo detalló el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien además informó sobre la visita de más de un millón de visitantes en el Litoral Central.

Carneiro informó que no hubo ningún hecho violento de ninguna categoría, “se vivió plenamente en paz, no hubo fallecidos por inmersión, no hubo fallecidos por accidente de tránsito, no hubo ni por arma blanca ni por arma de fuego. Es decir, vivimos una semana en paz como Venezuela nos está pidiendo».

Por último, saludó a toda la población Guaireña, en especial a los prestadores de servicio quienes suman un total de 4.300 carnetizados en la entidad.