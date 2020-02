El Maccar celebra día del amor y la amistad con la inauguración de la exposición «Parejas»

En el marco del Día de la Amistad y el Amor, se inaugurará la muestra «Parejas», de Pablo José Pérez Oropeza, en la tienda del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, este jueves 13 de febrero, a las 2:00 pm.

Texto: Prensa FMN

«Parejas» es un proyecto expositivo de 16 obras arte abstracto, en pequeño y mediano formato, vinculado a la poesía de Celeste Luz, quien estará presente en este encuentro, deleitando al público con sus versos en torno a la pareja.

Pérez Oropeza indica que es la segunda vez que su plástica está inmersa en la trova de esta poeta. “Ha sido un éxito nuestro trabajo en otras oportunidades, nos entendemos y vemos que nuestra idea fluye. La materializamos, ella con la poesía y yo con la pintura. Amor profano se tituló el otro discurso que elaboramos juntos”.

«Son 16 piezas abstractas medianas y pequeñas siempre teniendo como concepto a la pareja. No la hice para esta individual, para esta ocasión elegí Parejas. Hice una selección. Es una integración entre la literatura y la pintura», añadió Pablo Pérez.

A juicio de este artista plástico oriundo de Sanare, estado Lara, en esta oportunidad su discurso va más allá de la dupla conformada por la pareja y se extiende a nuestro rol como ciudadanos y la manera en cómo compartimos momentos diferentes de la vida y su entorno, ya sea en el trabajo, la religión, lo político o lo cultural . “Debemos reflexionar en nuestro comportamiento humano y en el respeto hacia lo demás. De alguna manera partimos de que dependemos de otro, entonces con más razón, debemos querer y respetar a esa otra persona».

El eje temático de este creador guaro también se ha inspirado en otras artes como ha sido el caso de la música. El pintor se detiene emocionado con su infancia cuando recuerda que su madre lo incentivaba en su pasión por pintar. “Mientras hacía los oficios yo dibujaba”, detalló y añadió que ella le explicaba la importancia de observar y apreciar todo cuanto nos rodea. “Cuando íbamos de Barquisimeto a Sanare dejaba que me sentara en la ventanilla y me señalaba las nubes y el ganado. Todavía me gusta observar todo el universo que nos dio Dios para disfrutarlo”, afirmó.