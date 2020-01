Lisdhe Ramos: El oriente venezolano y su cultura ha caminado conmigo

Bajo el fogón del cielo, entre costas y cordilleras, reposando en el aire salino y el canto del mar, surge El oriente venezolano y su cultura, próximo a cumplir los diez años de su primera transmisión al aire. Su conductora nos invita a sintonizarlo: todos los domingos por RNV Activa 103.9 FM, de 9:00 a 10:00 am, y de manera conjunta, con Alba Ciudad 96.3 FM. Todasadentro conversó con Lisdhe Rosa Ramos Tirado, promotora cultural que da vida y voz –y también música- a este programa oriental.

Texto: TodasAdentro (Stiven Rodríguez Volcán)

El oriente venezolano y su cultura es oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui –al igual que su creadora, nacida en el sector Palotal- precisamente el 12 de febrero de 2010, el espacio fue transmitido por primera vez en Radio Kariña.

Sin embargo, Ramos comenta que tiene sus antecedentes: su primer trabajo radiofónico lo hizo con Cielo de oriente, en la emisora Cielo FM comunitaria, e incluso antes, ya con la necesidad de expresar su amor y pasión por las tradiciones y costumbres venezolanas.

-¿Es un reto dedicar el programa a la cultura venezolana?

-Es un gran reto porque significa compromiso, dice convencida que para llevar la palabra a un público oyente se necesita química, lograda si se posee un sentido de identidad con la propia cultura.

Y es que ese mismo sentido de identidad fue el impulso para que El oriente venezolano y su cultura tomase otro rumbo. La constancia de su conductora hizo que fuese parte de la familia de Radio Nacional de Venezuela (RNV).

-El programa pasa a RNV –relata- a través de un concurso, un llamado de producciones independientes en todo el territorio nacional. Me contactan de RNV Activa; buscaban producciones independientes realizadas en emisoras institucionales. Me hicieron una entrevista en un programa. Pasado los dos meses, me contactan de nuevo para participar y ver si podía quedar en la grilla de RNV. En aquel entonces, estaban refrescando su programación.

Lo mandé y fue seleccionado en un universo de 308 programas. Ahí es que pasa a ser parte de RNV Activa, donde

tenemos siete años al aire.

-¿Cómo han mantenido a la audiencia para que sienta realmente nuestras tradiciones?

-Por medio de la música, muy seleccionada, y con varias secciones del programa. Tenemos Recorriendo oriente, que es una invitación a las personas para que salgan y visiten nuestra región oriental. Tenemos fogones, en la sección sobre comida. Hay música infantil interpretada por niños. Está la sección de nuestros pueblos indígenas. Es un trabajo de investigación, semana a semana. Contamos con 13 secciones.

En relación con la promoción musical en el ámbito nacional, Ramos comenta que hay una “desventaja: suena mucho más la música llanera y no la oriental de costa. El oriente venezolano y su cultura se da a la tarea de difundir diferentes géneros de la música oriental -galerones, golpes de arpa, Joropo con estribillo, malagueña,

gaitas, merengue oriental…-. Pasamos los 40 géneros musicales en oriente”.

-¿La popularidad hace a un cultor o artista más importante que a otro?

-Todos son importantes, solamente hay que buscarlos y hacerlos visibles; hacer las gestiones y los enlaces para que ese cantor, en este caso los programas musicales, tengan la oportunidad de grabar algo. Si no se da la oportunidad de grabar de forma profesional, nosotros agarramos ese audio, de manera artesanal, y lo pasamos en El oriente Venezolano y su cultura.

-¿Cómo ha sido la experiencia de entrar en contacto con el pueblo creador?

-Cuando voy de viaje y caigo en algún rincón de mi amado oriente, voy preguntando quién hizo la cesta, quién trabaja con el barro, quién canta, el que hecha el cuento… Nuestras culturas son amplias, no solamente es el ámbito musical. Quienes escuchan el espacio se identifican, llaman para echar su cuento. Es una alimentación constante para la producción.

Un trabajo interesante que se logró en Margarita fue el descubrimiento del Grupo San José. Ubicamos a esos niños en las redes sociales hace ocho años, tocaban con unas tamboritas en el pueblo de La Vecindad, municipio Gómez. Fui madrina de su primera producción discográfica, apoyados por el maestro Hermes Gutiérrez.

-¿Qué destaca de estos diez años?

-El oriente venezolano y su cultura ha transitado por muchos momentos -tanto altos como bajos-, uno de ellos es la pérdida de nuestros cultores, como lo fue con José Julián Villafranca… Lo transmití en un programa, casi que de madrugada.

El oriente venezolano y su cultura ha caminado conmigo; muchos me dicen que es mi hijo consentido –confiesa sonriente– y aunque no es su única producción radial, este ha sido el rostro de una labor que va más allá de la locución: hacia un acercamiento humano con calor pedagógico, en todas las regiones de Venezuela.

“El programa ha viajado para facilitar talleres. Ha ido al estado Falcón, también a la zona petrolífera del Orinoco… Se desconocen nuestras tradiciones, incluso dentro del propio oriente”, afirma. Ramos, quien también es músico y bailarina, no está con el entrevistador en una cabina para transmitir El oriente venezolano y su cultura, no obstante, las palabras fluyen con el calor de la música, las tradiciones que tiene enraizada, y como mensaje final nos dice:

-Sigan escuchando nuestra música tradicional venezolana. Por supuesto, les ofrezco la música del oriente venezolano. Es hermosa, no tiene nada que envidiarle a los demás géneros. Vamos a conocerla y amarla. Ahorita estamos bombardeados por mucha música foránea que destruye, no aporta a nuestros valores. En cambio, la

nuestra sí. Cuando se hace con sentimiento y una buena lírica, ahí están sembrados los valores, el patriotismo, ahí está sembrado Simón Bolívar.

Actividades para celebrar el aniversario

Para los diez años de El Oriente venezolano y su cultura, el equipo tiene en la lista realizar una misa criolla con la agrupación Shirapta Coa, bajo la dirección del maestro Willard Coa. También una serie de conversatorios, documentales e interpretaciones musicales. “La temática va a ser amplia, anteriormente –en los aniversarios- se hacían específicamente un tema, ahora vamos a abrir el compás y a trabajar con todas las regiones y los personajes emblemáticos de nuestra cultura”, afirma Ramos.